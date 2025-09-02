خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علت غیبت ستاره استقلال در اردوی کیش مشخص شد

علت غیبت ستاره استقلال در اردوی کیش مشخص شد
کد خبر : 1681091
لینک کوتاه کپی شد.

وینگر استقلال به دلیل مصدومیت نتوانست همراه کاروان این تیم به کیش سفر کند و فعلاً در تهران مشغول درمان است.

به گزارش ایلنا، علیرضا کوشکی که در اردوی اخیر تیم ملی نیز حضور داشت و مقابل افغانستان دقایقی فرصت بازی پیدا کرد، به دلیل مصدومیت قدیمی که دوباره تشدید شد، مجبور به ترک اردو شد و به تهران بازگشت. او این روزها روند درمانی پای آسیب‌دیده خود را زیر نظر کادر پزشکی دنبال می‌کند.

غیبت کوشکی در سفر اخیر استقلال به جزیره کیش نیز به همین دلیل بوده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد این بازیکن با هماهنگی ریکاردو ساپینتو از اردوی تیم مرخصی گرفته تا در تهران مراحل درمان و استراحت لازم را پشت سر بگذارد.

کوشکی برای بازگشت به شرایط مسابقه به چند روز استراحت نیاز دارد. احتمال دارد او طی روزهای آینده به اردوی استقلال در کیش اضافه شود، اما این امکان هم وجود دارد که پس از بازگشت آبی‌پوشان به تهران به تمرینات تیم ملحق شود. هدف اصلی این است که او برای دیدار هفته سوم لیگ برتر برابر استقلال خوزستان آماده باشد.

این در حالی است که استقلالی‌ها روی آمادگی کوشکی حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و کادر فنی امیدوار است او بدون مشکل جدی بتواند در ادامه فصل حضور پررنگی در ترکیب داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی