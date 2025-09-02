علت غیبت ستاره استقلال در اردوی کیش مشخص شد
وینگر استقلال به دلیل مصدومیت نتوانست همراه کاروان این تیم به کیش سفر کند و فعلاً در تهران مشغول درمان است.
به گزارش ایلنا، علیرضا کوشکی که در اردوی اخیر تیم ملی نیز حضور داشت و مقابل افغانستان دقایقی فرصت بازی پیدا کرد، به دلیل مصدومیت قدیمی که دوباره تشدید شد، مجبور به ترک اردو شد و به تهران بازگشت. او این روزها روند درمانی پای آسیبدیده خود را زیر نظر کادر پزشکی دنبال میکند.
غیبت کوشکی در سفر اخیر استقلال به جزیره کیش نیز به همین دلیل بوده است. پیگیریها نشان میدهد این بازیکن با هماهنگی ریکاردو ساپینتو از اردوی تیم مرخصی گرفته تا در تهران مراحل درمان و استراحت لازم را پشت سر بگذارد.
کوشکی برای بازگشت به شرایط مسابقه به چند روز استراحت نیاز دارد. احتمال دارد او طی روزهای آینده به اردوی استقلال در کیش اضافه شود، اما این امکان هم وجود دارد که پس از بازگشت آبیپوشان به تهران به تمرینات تیم ملحق شود. هدف اصلی این است که او برای دیدار هفته سوم لیگ برتر برابر استقلال خوزستان آماده باشد.
این در حالی است که استقلالیها روی آمادگی کوشکی حساب ویژهای باز کردهاند و کادر فنی امیدوار است او بدون مشکل جدی بتواند در ادامه فصل حضور پررنگی در ترکیب داشته باشد.