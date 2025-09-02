پایان یک دوران باشکوه: ادرسون به فنرباغچه پیوست

به گزارش ایلنا، باشگاه منچسترسیتی با انتشار بیانیه‌ای رسمی از جدایی ادرسون، دروازه‌بان برزیلی و یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ این باشگاه خبر داد. او حالا در ۳۱ سالگی و پس از کسب ۱۸ عنوان قهرمانی با سیتی، با قراردادی که منوط به دریافت مجوزهای بین‌المللی است، به فنرباغچه ترکیه می‌پیوندد.

ادرسون در تابستان ۲۰۱۷ از بنفیکا به سیتی آمد و در همان فصل نخست، زیر نظر پپ گواردیولا جایگاه خود را به‌عنوان دروازه‌بان شماره یک تیم تثبیت کرد. از آن زمان تاکنون، او در ۳۷۲ مسابقه رسمی برای منچسترسیتی به میدان رفت و تنها برناردو سیلوا بیش از او در این بازه زمانی بازی کرده است. او با ثبت ۱۲۲ کلین‌شیت در ۲۷۶ بازی لیگ برتری، رکورددار بیشترین کلین‌شیت در تاریخ سیتی در لیگ جزیره به‌شمار می‌رود.

در هشت فصل حضورش در اتحاد، ادرسون شش قهرمانی لیگ برتر، دو جام حذفی، چهار جام اتحادیه، سه جام خیریه، لیگ قهرمانان اروپا، سوپرجام اروپا و جام باشگاه‌های جهان را با این تیم کسب کرد. او تنها دروازه‌بانی است که در دوره لیگ برتر شش بار به‌عنوان قهرمان دست یافته و از این حیث با بروس گروبلار، اسطوره لیورپول، برابری می‌کند.

اما فراتر از آمار، ادرسون تحولی در نقش مدرن دروازه‌بان در فوتبال انگلیس ایجاد کرد. توانایی بی‌نظیر در بازی با پا، آرامش مثال‌زدنی تحت فشار و واکنش‌های تماشایی، از او دروازه‌بانی ساخت که سبک بازی سیتی را از خط دروازه شکل می‌داد. او سه بار نیز موفق به کسب دستکش طلایی لیگ برتر شد: دو بار به‌صورت انفرادی در فصل‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و یک‌بار مشترک با آلیسون در ۲۰۲۲.

ادرسون در سخنانی خداحافظی‌اش از سیتی را این‌گونه توصیف کرد: «احساس غرور می‌کنم از اینکه در این سال‌ها بخشی از تاریخ این باشگاه بودم. زیر نظر پپ ما بر انگلیس و اروپا سلطه داشتیم و من برای این دوران شگفت‌انگیز سپاسگزارم. از مربیان، هم‌تیمی‌ها و هواداران که در شهری دور از وطن، خانه‌ای برایم ساختند، قدردانی می‌کنم. سیتی بخشی از زندگی من شد و همیشه هوادار این باشگاه خواهم بود. یک‌بار آبی، همیشه آبی.»

هوگو ویانا، مدیر ورزشی منچسترسیتی، نیز گفت: «ادرسون نقشی اساسی در موفقیت‌های چند سال اخیر ما داشت. او نه‌تنها دروازه‌بان بزرگی بود، بلکه با شجاعت و تکنیکش، زیبایی فوتبال سیتی را ممکن ساخت. او جایگاهی ماندگار در تاریخ باشگاه دارد.»

باشگاه منچسترسیتی در پایان بیانیه‌اش ضمن آرزوی موفقیت برای ادرسون در مسیر جدیدش در ترکیه، تأکید کرد که درهای اتحاد همیشه به روی این اسطوره برزیلی باز خواهد بود.

