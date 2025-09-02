مانوئل آکانجی، خرید جدید اینتر

به گزارش ایلنا، باشگاه اینتر با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از جذب مانوئل آکانجی به‌عنوان بیست‌وسومین بازیکن ملی‌پوش سوئیسی تاریخ این باشگاه خبر داد. این انتقال در حالی نهایی شد که آکانجی پس از فتح تمامی جام‌های ممکن با منچسترسیتی، حالا چالش تازه‌ای را در سری‌آ پیش‌رو دارد.

آکانجی متولد ۱۹ جولای ۱۹۹۵ در شهر ویزندنگن سوئیس است. پدر او اصالت نیجریه‌ای دارد و از علاقه‌مندان به فوتبال بود، در حالیکه مادرش تنیس‌باز حرفه‌ای بوده است. مانوئل از همان دوران کودکی با الهام از پدرش، مسیر فوتبال را در پیش گرفت و در سن ۹ سالگی به باشگاه ویزندنگن پیوست. او علیرغم جثه کوچکتر نسبت به هم‌تیمی‌ها، با تلاش و ذهنی قوی مسیر پیشرفت را طی کرد.

در سال ۲۰۰۷ به وینترتور سوئیس رفت و پس از شش سال حضور در این باشگاه، در سال ۲۰۱۵ با قراردادی رسمی به بازل پیوست. در فصل نخست حضورش در سوپرلیگ سوئیس به دلیل مصدومیت فقط در ۱۲ بازی به میدان رفت، اما همین مصدومیت نقطه شروع قدرت روانی و شعار معروفش شد: «برعکسِ انتظارها ثابتش کن». با بازگشت قدرتمند، دو قهرمانی لیگ و یک جام حذفی با بازل کسب کرد و در فصل ۲۰۱۷/۱۸ نیز طعم لیگ قهرمانان اروپا را چشید.

در ژانویه ۲۰۱۸ با قراردادی بزرگ به بوروسیا دورتموند پیوست و در طول چهار سال و نیم حضورش در آلمان، ۱۵۸ بازی انجام داد و موفق به کسب یک قهرمانی در جام حذفی و یک سوپرجام آلمان شد. در فصل ۲۰۱۹/۲۰ مقابل اینتر در لیگ قهرمانان نیز به میدان رفت و نخستین برخوردش با نراتزوری‌ها رقم خورد.

آکانجی در تابستان ۲۰۲۲ به منچسترسیتی پیوست و طی سه فصل حضورش در این تیم، یکی از ارکان اصلی خط دفاع پپ گواردیولا بود. او در این مدت ۱۳۶ بازی انجام داد، ۵ گل به ثمر رساند و مجموعه‌ای از افتخارات از جمله ۲ قهرمانی لیگ برتر، جام حذفی، سوپرجام انگلیس، لیگ قهرمانان اروپا، سوپرجام اروپا و جام باشگاه‌های جهان ۲۰۲۳ را کسب کرد.

در سطح ملی نیز او از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۷۱ بار پیراهن تیم ملی سوئیس را پوشیده و در دو جام جهانی (۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) و دو دوره یورو (۲۰۲۰ و ۲۰۲۴) حضور داشته است. آکانجی در یورو ۲۰۲۴ به تیم منتخب تورنمنت نیز راه یافت.

