سورپرایز هاشمیان برای بازوبند کاپیتانی پرسپولیس

سورپرایز هاشمیان برای بازوبند کاپیتانی پرسپولیس
پس از جدایی وحید امیری از پرسپولیس، بحث کاپیتان دوم تیم مطرح شد. شواهد نشان می‌دهد که سروش رفیعی این مسئولیت را پس از امید عالیشاه بر عهده خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، با جدایی وحید امیری، کاپیتان دوم و یکی از بازیکنان باتجربه پرسپولیس، تغییراتی در رده‌بندی کاپیتانی تیم رخ داده است. در بازی اخیر پرسپولیس مقابل سپاهان، این تغییر به وضوح مشاهده شد؛ پس از خروج امید عالیشاه، کاپیتان اول تیم، در دقیقه ۶۰، او بازوبند را به سروش رفیعی سپرد.

این اتفاق در حالی رخ داد که پیش از این تصور می‌شد پس از عالیشاه و امیری، به ترتیب حسین کنعانی‌زادگان و علی علیپور، کاپیتان‌های سوم و چهارم تیم خواهند بود. با جدایی امیری، انتظار می‌رفت کنعانی‌زادگان به جایگاه کاپیتان دوم و علیپور به جایگاه کاپیتان سوم ارتقا یابند. در این چینش، بازیکنانی مانند سروش رفیعی، مرتضی پورعلی‌گنجی در رده‌های بعدی قرار می‌گرفتند.

سورپرایز هاشمیان برای بازوبند کاپیتانی پرسپولیس

اما با آنچه در بازی سپاهان دیدیم، سروش رفیعی به طور ناگهانی در جایگاه کاپیتان دوم قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در فصل گذشته، رده‌بندی کاپیتانی متفاوت بود و سروش رفیعی و مرتضی پورعلی‌گنجی در جایگاهی بالاتر از کنعانی‌زادگان و علیپور قرار داشتند، اما با آغاز فصل جدید این ترتیب تغییر کرده بود و اکنون رفیعی بار دیگر جایگاه بالاتری در سلسله مراتب کاپیتانی پرسپولیس پیدا کرده است.

