به گزارش ایلنا، دنی کارواخال که یکی از بهترین اتفاقات این فصل برای رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا به شمار می‌رود، در گفت‌وگو با برنامه «ال پارتیداسو د کوپه» به میزبانی خوانما کاستانیو، درباره وضعیت کنونی‌اش پس از مصدومیت سخت، شرایط تیم ملی، آمدن ژابی آلونسو به نیمکت رئال و موضوعات دیگر صحبت کرد.

حضور ژابی آلونسو روی نیمکت رئال مادرید:

«هر مربی روش خودش را دارد. آن‌ها از نسل‌های متفاوتی هستند. با آنچلوتی آزادی بیشتری داشتیم، کمی دیرتر به تمرین می‌رسیدیم، البته او گاهی عصبانی می‌شد. اما ژابی خیلی مستقیم‌تر است و انضباط بیشتری دارد.»

لامین یامال:

«ما امسال سختی زیادی کشیدیم، اما این پسر جوان در حال تغییر به سمت بهتر شدن است و با سرعتی فوق‌العاده پیشرفت می‌کند. در تیم ملی از حضورش لذت می‌بریم. او مسئولیت بزرگی دارد؛ باید یکی از رهبران بارسا و تیم ملی باشد که اصلاً آسان نیست. با این حال در زمین سخت کار می‌کند و همچنان نمایش‌های درخشانی دارد.»

ورود آرنولد به رئال مادرید:

«طبیعی است که آرنولد را جذب کردند. من ۳۲ ساله‌ام و یک مصدومیت جدی داشتم. این چیزها عادی است. من که تا ابد اینجا نمی‌مانم. زمان می‌گذرد و باید استعدادهای جدید به تیم بیایند.»

نرفتن دنی سبایوس به مارسی:

«خیلی به او اعتماد دارم. به نظر می‌رسید که به مارسی می‌رود ولی در نهایت انتقال انجام نشد. ژابی با او صحبت کرد و گفت که روی او حساب می‌کند و فصل طولانی است. دنی چیز متفاوتی به ما می‌دهد، دوست دارد توپ را داشته باشد، به بازی ما ریتم و مکث می‌دهد و توپ را از دست نمی‌دهد. او در میانه میدان گزینه متفاوتی است و مربی هم می‌داند که او در این زمینه منحصر‌به‌فرد است.»

ماجرای آهنگ جدید سرخیو راموس:

«نمی‌خواهم زیاد درگیرش شوم، چون هر چیزی بگویم ازم ایراد می‌گیرند. سال‌ها با او بودم و می‌دانم که موسیقی برایش اهمیت زیادی دارد و از آن لذت می‌برد. سرخیو خودش گفته که این آهنگ درباره جدایی‌اش از باشگاه است. اگر یک روزی مصاحبه‌ای کند، خودش بهتر توضیح می‌دهد که چرا و چطور این اتفاق افتاد.»

احتمال پیوستن رودری به رئال مادرید:

«قبلاً هم با خودش درباره‌اش صحبت کرده‌ام. امیدوارم روزی بتواند برای رئال مادرید بازی کند. او بازیکن بزرگی است.»

پنالتی لامین یامال در وایکاس و گل مردود گولر:

«به نظر من آن پنالتی درست نبود. ولی پنالتی به بالده در ورزشگاه سیوداد د والنسیا هم درست نبود. این حرف‌ها از روی تعصب نیست. درباره گل گولر هم، داورها برای ما توضیح دادند که به‌خاطر هند مردود شد. چیزی برای گفتن بیشتر نداریم.»

تعویض وینیسیوس در بازی مقابل اوویدو:

«همیشه باید به نکات مثبت نگاه کنیم. او از روی نیمکت آمد و یک گل زد و یک پاس گل داد. بازی قبل هم گل زد... با کیفیت و توانایی‌ای که دارد، حتی در نیم ساعت هم می‌تواند تعیین‌کننده باشد. بازی‌هایی خواهد بود که از ابتدا بازی نکند. ایده مربی این است که همه بازیکنان تازه‌نفس و آماده باشند. گاهی آن‌هایی که از روی نیمکت وارد زمین می‌شوند، حتی مهم‌تر از ترکیب اصلی هستند.»

