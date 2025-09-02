مدافع چپ پرسپولیس و چالش ویژه در سال جام جهانی

به گزارش ایلنا، شروع فصل برای مدافع ملی‌پوش پرسپولیس چندان خوشایند نبود. محمدی در تمرینات پیش‌فصل با نظر منفی وحید هاشمیان مواجه شد و در دو بازی ابتدایی لیگ برتر، جای خود را به فرشاد احمدزاده داد. همین نیمکت‌نشینی کافی بود تا در فهرست جدید تیم ملی نیز جایی برای او در نظر گرفته نشود؛ موضوعی که اکنون به عاملی برای افزایش انگیزه‌اش تبدیل شده است.

محمدی در تمرینات اخیر پرسپولیس با جدیت بالایی حاضر شده است. دوندگی‌های مکرر در جناح چپ، تمرکز روی ارسال‌های دقیق و تمرینات بدنی فشرده، تصویر پررنگ این روزهای او در کمپ سرخ‌هاست. کادر فنی از او دقت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های هجومی و ارسال‌های نهایی می‌خواهد؛ نکاتی که می‌تواند مرز میان یک مدافع صرفاً دونده و یک بازیکن فیکس بی‌رقیب را مشخص کند.

برتری‌های فنی محمدی بر کسی پوشیده نیست؛ سرعت انفجاری، توانایی بازگشت سریع در دفاع و تجربه حضور در بازی‌های ملی سرمایه‌هایی است که او اندوخته است. با این حال، برای بازگشت به ترکیب اصلی پرسپولیس باید کیفیت تصمیم‌گیری در یک‌سوم پایانی زمین را ارتقا دهد.

رقابت در جناح چپ خط دفاعی پرسپولیس جدی‌تر از همیشه است و میلاد محمدی با ذهنیتی تازه به این چالش قدم گذاشته است. او به‌خوبی می‌داند که تنها راه بازگشت به فهرست تیم ملی، ارائه عملکردی درخشان در ترکیب پرسپولیس خواهد بود.

