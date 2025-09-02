اکبری: حفاظت از آبروی مردم و بازیکنان اولویت کمیته اخلاق است

به گزارش ایلنا، اکبری، رئیس دیوان تحقیقات کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، در برنامه تلویزیونی فوتبال برتر درباره محرومیت افشین پیروانی، مدیر تیم فوتبال پرسپولیس، گفت:«حکم محرومیت صادر شده است زیرا موضوع آبروی افراد مطرح است. برخی شایعات در این زمینه منتشر شد که مستند نبود.»

او افزود: «کمیته اخلاق دارای بانک اطلاعاتی دقیق است. پیش‌تر آقای پیروانی چند مصاحبه داشت که تخلف محسوب شد و با جریمه نقدی روبه‌رو شد. متأسفانه این جریمه‌ها بازدارنده نبود و زمانی که برای حضور ایشان دعوت شد، وکیل باشگاه حضور یافت اما خود ایشان نیامدند. دفاعیات کافی نبود و به همین دلیل محرومیت شش ماهه اعمال شد.»

اکبری ادامه داد: «خوشبختانه آقای پیروانی متنی منتشر کردند و اعلام کرده‌اند تابع قانون هستند. قانون شفاف است و ایشان حق اعتراض دارند. کمیته استیناف به این اعتراض رسیدگی خواهد کرد و پس از آن مرجع CAS نیز آماده بررسی است. ما همیشه موظف به احترام به قانون هستیم.»

او همچنین با اشاره به سخنان سخنگوی فدراسیون فوتبال، علوی، خاطرنشان کرد:«روند رسیدگی شفاف است و ارکان قضایی نباید از طریق حواشی تحت فشار قرار گیرند. ما مشکلی با انتقاد محترمانه و قانونی نداریم، اما هدف اصلی اعمال قانون است و امیدواریم همه آن را درک کنند.»

