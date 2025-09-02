اکبری: حفاظت از آبروی مردم و بازیکنان اولویت کمیته اخلاق است
رئیس دیوان تحقیقات کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال گفت تمامی مراحل قانونی در رسیدگی به پروندهها رعایت شده است.
به گزارش ایلنا، اکبری، رئیس دیوان تحقیقات کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، در برنامه تلویزیونی فوتبال برتر درباره محرومیت افشین پیروانی، مدیر تیم فوتبال پرسپولیس، گفت:«حکم محرومیت صادر شده است زیرا موضوع آبروی افراد مطرح است. برخی شایعات در این زمینه منتشر شد که مستند نبود.»
او افزود: «کمیته اخلاق دارای بانک اطلاعاتی دقیق است. پیشتر آقای پیروانی چند مصاحبه داشت که تخلف محسوب شد و با جریمه نقدی روبهرو شد. متأسفانه این جریمهها بازدارنده نبود و زمانی که برای حضور ایشان دعوت شد، وکیل باشگاه حضور یافت اما خود ایشان نیامدند. دفاعیات کافی نبود و به همین دلیل محرومیت شش ماهه اعمال شد.»
اکبری ادامه داد: «خوشبختانه آقای پیروانی متنی منتشر کردند و اعلام کردهاند تابع قانون هستند. قانون شفاف است و ایشان حق اعتراض دارند. کمیته استیناف به این اعتراض رسیدگی خواهد کرد و پس از آن مرجع CAS نیز آماده بررسی است. ما همیشه موظف به احترام به قانون هستیم.»
او همچنین با اشاره به سخنان سخنگوی فدراسیون فوتبال، علوی، خاطرنشان کرد:«روند رسیدگی شفاف است و ارکان قضایی نباید از طریق حواشی تحت فشار قرار گیرند. ما مشکلی با انتقاد محترمانه و قانونی نداریم، اما هدف اصلی اعمال قانون است و امیدواریم همه آن را درک کنند.»