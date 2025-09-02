اقدام جنجالی پس از شکست اینتر میامی
انتقادات تند از رفتار غیراخلاقی لوئیس سوارز
لوئیس سوارز، ستاره باتجربه اینتر میامی، بار دیگر بهدلیل رفتاری جنجالی در مرکز توجه رسانهها و کارشناسان فوتبال قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، پس از شکست ۳ بر صفر اینتر میامی مقابل سیاتل ساندرز در فینال لیگزکاپ، اتفاقی بحثبرانگیز رخ داد که به سرعت خبرساز شد. لوئیس سوارز پس از سوت پایان بازی بهسمت «اوبد وارگاس» هافبک سیاتل یورش برد و در ادامه، طبق تصاویر تلویزیونی، به سمت یکی از اعضای کادر فنی یا امنیتی این تیم آب دهان پرتاب کرد؛ حرکتی که با موجی از انتقادات گسترده مواجه شد.
کارشناسان و چهرههای رسانهای فوتبال آمریکا و جهان، این اقدام را بهشدت محکوم کردند. تام بوگرت، خبرنگار ورزشی برنامه «Morning Footy»، این حرکت را «بیاحترامی مطلق» توصیف کرد و خواستار محرومیتی طولانیمدت برای سوارز شد. او گفت: «این حرکت منزجرکننده بود. سوارز کسی بود که درگیری را آغاز کرد و سپس با این رفتار غیرورزشی، همه را شوکه کرد.»
الکسی لالاس، بازیکن سابق تیم ملی آمریکا و تحلیلگر شبکه فاکس اسپورت، نیز در واکنشی تند نوشت: «آب دهان انداختن رفتاری چندشآور و غیرقابل توجیه است. حتی ترجیح میدهم مشت بخورم تا اینکه کسی به من تف بیندازد.»
رفتارهای جنجالی در کارنامه سوارز بیسابقه نیست. بسیاری هنوز گاز گرفتن جورجیو کیهلینی در جام جهانی ۲۰۱۴ را بهخاطر دارند. تیلور توئلمان، مفسر ورزشی، در همین رابطه نوشت: «در استودیو بودم وقتی او کیهلینی را گاز گرفت، و حالا در پخش زنده، شاهد آب دهان انداختنش به سمت یک فرد ۷۲ ساله هستم. واقعاً شرمآور است.»
هریکولِز گومز، دیگر کارشناس فوتبال نیز افزود: «از گاز گرفتن تا تف انداختن؛ تا کجا میخواهد پیش برود؟ بازیکنی با استعداد فوقالعاده، اما رفتاری کاملاً غیرقابل دفاع.»
در حالیکه هنوز تصمیم رسمی از سوی لیگ فوتبال آمریکا (MLS) درباره محرومیت احتمالی لوئیس سوارز اعلام نشده، اما به نظر میرسد پرونده انضباطی جدیدی برای این مهاجم جنجالی در راه باشد.