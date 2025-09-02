خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس انتظار بیشتری از خرید پر سرو صدایش دارد

پرسپولیس انتظار بیشتری از خرید پر سرو صدایش دارد
تیوی بیفوما در بازی سپاها فرم ایده‌آلی از خود به نمایش نگذاشت.

به گزارش ایلنا، تیوی بیفوما در نیمه دوم بازی با سپاهان وارد میدان شد تا سرعت و طراوت به خط حمله سرخ‌ها تزریق کند اما خروجی نهایی مطابق انتظار نبود. او دو بار در موقعیت گل‌زنی قرار گرفت؛ یک‌بار ضربه‌اش دقت لازم را نداشت و بار دیگر در تصمیم آخر مردد شد تا توپ از دست برود. در مجموع پرسپولیس از تعویضش سودی که باید را نگرفت و بیفوما نشان داد به فرصت بیشتری نیاز دارد.

زمان‌بندی فرار پشت مدافع، کیفیت اولین لمس و انتخاب بین شوت یا پاس کات‌بک همان جزئیاتی است که در لیگ برتر تعیین‌کننده‌اند. کادر فنی هم دقیقاً روی همین نکات دست گذاشته است. 

از سوی دیگر، رقابت در خطوط جلوی پرسپولیس داغ است. برای گرفتنِ پیراهن فیکس، بیفوما باید علاوه بر سرعت ذاتی‌اش، در فاز بدون توپ و زدن ضربات آخر هم مطمئن‌تر باشد. بازی بعدی پرسپولیس برابر فولاد، فرصت مناسبی است تا وینگر جدید سرخ‌ها توانایی‌های خود را در پیراهن پرسپولیس نیز به رخ بکشد.

انتهای پیام/
