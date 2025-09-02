نقشه وحید هاشمیان برای دو جای خالی در پرسپولیس
وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس روی جذب مهاجم و دفاع چپ تمرکز کرده است.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس پس از گذشت دو هفته از فصل جدید و کسب ۴ امتیاز، همچنان به دنبال تقویت ترکیب خود است. وحید هاشمیان که در هفتههای اخیر بارها بر لزوم جذب مهرههای جدید تأکید کرده، حالا دو بازیکن خارجی در پستهای مهاجم و دفاع چپ را به باشگاه معرفی کرده تا روند مذاکرات برای جذب آنها آغاز شود.
هیأتمدیره باشگاه پیشتر اعلام کرده بود هیچ مشکلی برای ورود بازیکن تازه وجود ندارد و تمام درخواستهای سرمربی در اولویت خواهد بود. با این حال، حساسیت هاشمیان در انتخاب نفرات موجب شده روند معرفی گزینهها با وسواس بیشتری پیش برود. او بارها تأکید کرده تنها بازیکنانی را میخواهد که هم از نظر کیفیت ورزشی و هم از لحاظ مالی به سود پرسپولیس باشند، نه اینکه صرفاً لیست تیم پر شود.
بر همین اساس، در روزهای اخیر شایعاتی درباره گزینههای مختلف مطرح شد. پس از نام وینسنت ابوبکر، کاپیتان تیم ملی کامرون، حتی خبرهایی از احتمال حضور دیووک اوریگی، مهاجم سابق لیورپول و میلان شنیده شد که باشگاه آن را رد کرد. با این حال، همچنان مذاکرات با چند مهاجم مطرح ادامه دارد.
در سمت چپ خط دفاعی نیز ابتدا نام گریگور سیکوشک اسلوونیایی به میان آمد و حالا الیاس اندرسون، بازیکن ۲۹ ساله سوئدی که سابقه بازی در لیگهای سوئد، دانمارک و لهستان را دارد، بهعنوان یکی از جدیترین گزینهها مطرح شده است.
هاشمیان همچنین یک مدافع میانی خارجی را مدنظر دارد، اما با توجه به اینکه فهرست بزرگسالان پرسپولیس تنها دو جای خالی دارد، اولویت فعلی سرخها جذب یک مهاجم و یک مدافع چپ خواهد بود.