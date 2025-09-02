گودرزی: سلام نظامی تیم ملی فوتبال پیام وحدت ملت ایران را به جهان رساند
نماینده الیگودرز در مجلس با بیان اینکه سلام نظامی تیم ملی پیام وحدت و همدلی ملت ایران را به جهان رساند، گفت: ملی پوشان با این حرکت به جهانیان نشان دادند که ورزشکاران ایرانی هرگز هویت ملی خود را فراموش نمیکنند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا گودرزی با اشاره به سلام نظامی تیمهای ورزشی ایران هنگام پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: این اقدام بسیار پرمعنا و ارزشمند است. سلام نظامی بازیکنان تیم ملی نشاندهنده وفاداری آنان به میهن، شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی افزود: این اقدام ورزشکاران ملیپوش ما انتقال دهنده پیام وحدت و انسجام ملی به جهان است و اینکه ورزشکاران ما فقط قهرمانان میدان ورزشی نیستند و آنها قهرمانان فرهنگی و اجتماعی هم به شمار میآیند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سلام نظامی بازیکنان تیم ملی انعکاس دهنده این حقیقت است که ملت ایران در همه عرصهها پای ارزشهای خود ایستادهاند. این حرکت به جهانیان نشان داد که ورزشکاران ایرانی هویت ملی خود را هرگز فراموش نمیکنند.
گودرزی افزود: دنیا با این حرکت فهمید که تیم ملی ایران فقط یک تیم ورزشی نیست بلکه نماینده غیرت و عزت ایرانی است. این اقدام بازیکنان نشان داد که ما حتی در زمین فوتبال هم به مردم، شهدا، رزمندگان و ارزشهای انقلاب اسلامی ادای احترام میکنیم.
این نماینده محلس با بیان اینکه یک حرکت ساده میتواند در قلب میلیونها ایرانی اثر بگذارد، گفت: سلام نظامی بازیکنان تیم ملی فوتبال نشان داد ما در هر میدان، از ورزش گرفته تا سیاست و امنیت، همدل و همصدا هستیم.
وی اظهار کرد: سلام نظامی ملی پوشان ثابت کرد که مسئولیت پوشیدن پیراهن تیم ملی فقط گلزدن و بردن بازیها نیست بلکه انتقال پیام عزت و اقتدار ایران اسلامی است. امیدوارم این روحیه همواره در میان ورزشکاران ما زنده بماند و پرچم ایران در همه عرصهها با احترام، عزت و سربلندی به اهتزاز درآید.