شوک جدید سرژ اوریه به پرسپولیس!

به گزارش ایلنا، وضعیت حضور سرژ اوریه در پرسپولیس پیچیده‌تر از همیشه شده است. مدافع ساحل‌عاجی که هنوز فرصت بازی با پیراهن سرخ‌ها را پیدا نکرده، این بار به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله ران زمین تمرین را ترک کرده و قرار است برای تعیین شدت آسیب، تحت MRI قرار بگیرد.

پرسپولیس امیدوار بود پس از رفع ابهامات پزشکی و تست‌های مربوط به هپاتیت، مجوز بازی این مدافع را دریافت کند اما مصدومیت جدید، زمان بازگشت او را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. کادر پزشکی تأکید کرده تا پیش از مشخص شدن نتایج تصویربرداری، نمی‌توان درباره طول دوران درمان و زمان بازگشت او نظر قطعی داد.

اوریه پیش‌تر نیز در ترکیه با مشکلات مشابهی روبه‌رو بود و نتوانست در ترکیب تیم سابق خود بدرخشد. حالا این آسیب‌دیدگی تازه در شرایطی رخ داده که کادر فنی پرسپولیس برای تقویت جناح راست خط دفاع روی تجربه او حساب ویژه‌ای باز کرده بود. با غیبت طولانی‌مدت این بازیکن، سرخ‌ها ناچارند همچنان به جوانانی چون سهیل صحرایی تکیه کنند.

این روزها پروژه حضور اوریه در ترکیب پرسپولیس بیش از هر زمان دیگری با اما و اگر همراه شده است. حالا باید دید آیا این مدافع پرآوازه که تجربه بازی در تیم‌های بزرگی چون تاتنهام و پاری‌سن‌ژرمن را دارد، می‌تواند از سد مشکلات پزشکی و مصدومیت عبور کند یا نه.

