ورود یک قهرمان افسانهای به فوتبال ایتالیا
با جدایی از لسترسیتی: جیمی واردی به کرمونزه پیوست
جیمی واردی، مهاجم سرشناس و باتجربه فوتبال انگلیس، به عنوان بازیکن آزاد به تیم کرمونزه در سری آ ایتالیا پیوست.
به گزارش ایلنا، باشگاه کرمونزه با انتشار بیانیهای رسمی، از عقد قرارداد با جیمی واردی ۳۸ ساله خبر داد. این انتقال پس از پایان قرارداد بلندمدت واردی با باشگاه لسترسیتی انجام شد. او از سال ۲۰۱۲ تا تابستان ۲۰۲۵ یکی از نمادهای اصلی باشگاه انگلیسی به شمار میرفت.
واردی طی دوران درخشان ۱۳ ساله خود در لستر، موفق شد در ۳۶ بازی فصل تاریخی ۲۰۱۶، ۲۴ گل به ثمر برساند و نقش کلیدی در قهرمانی شگفتانگیز این تیم در لیگ برتر ایفا کند؛ قهرمانیای که بهعنوان یکی از عجیبترین اتفاقات تاریخ ورزش شناخته میشود. او همچنین در سال ۲۰۲۱ همراه با لستر جام حذفی انگلیس را نیز بالای سر برد.
این مهاجم باتجربه که بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، در ۲۶ بازی ملی برای تیم ملی انگلیس هفت گل به ثمر رساند، حالا با انتقال به ایتالیا در تلاش است تا به تیم تازهصعودکرده کرمونزه کمک کند در سری آ بماند و از سقوط جلوگیری کند.
تیم تحت هدایت داویده نیکولا فصل جاری را با دو برد بزرگ مقابل میلان و ساسولو آغاز کرده و امیدهای زیادی در میان هواداران بهوجود آورده است. طبق برنامه، واردی ممکن است اولین بازی رسمی خود را روز ۱۵ سپتامبر مقابل ورونا انجام دهد و احتمالاً در تاریخ ۲۱ سپتامبر برای نخستینبار مقابل هواداران کرمونزه در خانه به میدان برود.