تکذیب جادوگری برخی مربیان توسط کمیته اخلاق
رئیس دیوان تحقیقات کمیته اخلاق اعلام کرد ادعاهای مطرحشده درباره چند مربی فوتبال در رسانهها، در حال حاضر به عنوان شایعه طبقهبندی میشود.
به گزارش ایلنا، موضوع ادعاهای مربوط به جادوگری در فوتبال که اخیراً در برخی رسانهها مطرح شده، بار دیگر توجهها را جلب کرده است. بر اساس قوانین، در صورت اثبات چنین مواردی، برای افراد مرتبط محرومیت در نظر گرفته میشود.
بر اساس این گزارش، برخی پایگاههای خبری به انتشار نام مربیانی پرداختهاند که در لیگهای برتر و دسته اول با موضوع جادوگری مرتبط دانسته شدهاند.
اکبری، رئیس دیوان تحقیقات کمیته اخلاق، در پاسخ به این اخبار با اشاره به اینکه تا پیش از دریافت اسناد و مدارک رسمی، هرگونه اظهارنظر میتواند به شهرت افراد آسیب بزند. وی افزود: «ما از طریق ارتباط با نهادهای مربوطه مانند حراست فدراسیون، پلیس و دستگاههای قضایی، در حال بررسی و استعلام این موضوع هستیم. در حال حاضر اطلاعات ما در حد شنیدههاست و اگر حقیقت داشته باشد، مطمئناً برخورد قانونی انجام خواهد شد.»
گفتنی است نامهای منتشرشده در رسانهها، چه مربوط به مربیان شاغل و چه افرادی که در ردههای لیگ حضور ندارند، هنوز در حد ادعا است و اقدامی رسمی درباره آنها صورت نگرفته است.