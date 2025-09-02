خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تکذیب جادوگری برخی مربیان توسط کمیته اخلاق

تکذیب جادوگری برخی مربیان توسط کمیته اخلاق
کد خبر : 1680847
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دیوان تحقیقات کمیته اخلاق اعلام کرد ادعاهای مطرح‌شده درباره چند مربی فوتبال در رسانه‌ها، در حال حاضر به عنوان شایعه طبقه‌بندی می‌شود.

به گزارش ایلنا، موضوع ادعاهای مربوط به جادوگری در فوتبال که اخیراً در برخی رسانه‌ها مطرح شده، بار دیگر توجه‌ها را جلب کرده است. بر اساس قوانین، در صورت اثبات چنین مواردی، برای افراد مرتبط محرومیت در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس این گزارش، برخی پایگاه‌های خبری به انتشار نام مربیانی پرداخته‌اند که در لیگ‌های برتر و دسته اول با موضوع جادوگری مرتبط دانسته شده‌اند.

اکبری، رئیس دیوان تحقیقات کمیته اخلاق، در پاسخ به این اخبار با اشاره به اینکه تا پیش از دریافت اسناد و مدارک رسمی، هرگونه اظهارنظر می‌تواند به شهرت افراد آسیب بزند. وی افزود: «ما از طریق ارتباط با نهادهای مربوطه مانند حراست فدراسیون، پلیس و دستگاه‌های قضایی، در حال بررسی و استعلام این موضوع هستیم. در حال حاضر اطلاعات ما در حد شنیده‌هاست و اگر حقیقت داشته باشد، مطمئناً برخورد قانونی انجام خواهد شد.»

گفتنی است نام‌های منتشرشده در رسانه‌ها، چه مربوط به مربیان شاغل و چه افرادی که در رده‌های لیگ حضور ندارند، هنوز در حد ادعا است و اقدامی رسمی درباره آنها صورت نگرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر