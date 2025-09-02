دروازهبان آیندهدار بلژیکی به منچستریونایتد پیوست
باشگاه منچستریونایتد در واپسین روز نقلوانتقالات تابستانی، سنگربان جدیدی را به خدمت گرفت تا رقابت درون دروازه این تیم وارد مرحله تازهای شود.
به گزارش ایلنا، باشگاه منچستریونایتد رسماً از جذب «سن لامنز» (Senne Lammens)، دروازهبان بلژیکی تیم رویال آنتورپ خبر داد. این انتقال با مبلغ ۱۸.۲ میلیون پوند به علاوه بندهای پاداش انجام شده و لامنز قراردادی پنج ساله با شیاطین سرخ امضا کرده است.
این دروازهبان ۲۳ ساله که محصول آکادمی باشگاههایی نظیر بامبروگه، دندر و کلوب بروژ است، در تابستان ۲۰۲۳ به صورت آزاد به آنتورپ پیوست و نخستین بازی خود را در نوامبر همان سال انجام داد.
او در فصل گذشته موفق شد در ۴۴ بازی رسمی ۱۰ کلینشیت ثبت کند و در جریان بازیها چهار پنالتی را مهار کرد، عملکردی که باعث شد در مارس گذشته به اردوی تیم ملی بزرگسالان بلژیک دعوت شود.
منابع نزدیک به باشگاه منچستریونایتد از لامنز بهعنوان دروازهبانی با آینده روشن یاد میکنند که با قامت ۱۹۰ سانتیمتری و واکنشهای سریع، میتواند گزینهای مطمئن برای سالهای آینده باشد.
روند جذب این دروازهبان جوان زمانی سرعت گرفت که اشتباهات پیاپی آلتای بایندر مقابل آرسنال و برنلی و همچنین لغزش آندره اونانا مقابل گریمزبی باعث نگرانی در کادرفنی شد. در حالیکه یونایتد گزینههایی همچون امیلیانو مارتینز را نیز بررسی کرده بود، در نهایت تصمیم گرفت روی استعداد جوان و ارزانقیمتتری چون لامنز سرمایهگذاری کند.
باشگاه آنتورپ که نیاز مالی فوری داشت، لامنز را از فهرست بازیهای اخیر کنار گذاشت تا ریسک مصدومیت احتمالی مانع از این انتقال نشود. با نهایی شدن این قرارداد، رقابت برای قرار گرفتن در چارچوب دروازه الدترافورد در فصل پیشرو جذابتر خواهد شد.