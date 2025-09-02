سانچو و الیوت راهی استون ویلا شدند

به گزارش ایلنا، درام پرماجرای جیدون سانچو در ‌منچستریونایتد سرانجام با یک انتقال قرضی در پایان مهلت نقل و ‌انتقالات تابستانی به پایان رسید. در آخرین ساعات پنجره تابستانی ‌‌۲۰۲۵، وینگر انگلیسی با قراردادی قرضی تا پایان فصل رسماً به ‌استون‌ویلا پیوست تا در ویلا پارک به دنبال احیای کارنامه‌اش باشد.‌

طبق گزارش‌های رسانه‌های انگلسی، ویلا برای این قرارداد مبلغی به ‌عنوان هزینه قرض پرداخت کرده و ۸۰‌‎ ‎درصد از دستمزد سانچو را ‌متقبل شده است. این توافق شامل بند خرید دائمی نمی‌شود و او در ‌پایان فصل به منچستریونایتد برخواهد گشت. ‌

سانچو که در سال ۲۰۲۱ با قرارداد هنگفت ۷۳‌‎ ‎میلیون پوندی از ‌دورتموند به یونایتد آمد، در ماه‌های اخیر به دلیل اختلاف با سرمربی ‌روبن آموریم و افت محسوس عملکرد، جایگاه خود در ترکیب اصلی را ‌از دست داده بود. او حالا پس از امضای اسناد رسمی، آماده است تا ‌زیر نظر اونای امری مسیر تازه‌ای را در دوران حرفه‌ایش آغاز کند‎.‎

این انتقال بخشی از پروژه تحول گسترده ویلا در این تابستان است؛ ‌تیمی که پیش‌تر ویکتور لیندلوف از یونایتد و هاروی الیوت از ‌لیورپول را به خدمت گرفت تا ترکیب امری برای فصل جدید پرستاره‌تر ‌از همیشه شود‎.

همچنین این باشگاه از جذب هاروی الیوت به صورت قرضی با بند خرید مشروط به تعداد بازی خبر داد.

به گزارش منابع غیر رسمی، در صورت دائمی شدن این قرارداد، لیورپول 35 میلیون پوند کسب خواهد کرد. الیوت 22 ساله در 149 بازی برای لیورپول آمار 15 گل و 20 پاس گل را به ثبت رساند.

