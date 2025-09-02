تقویت خط حمله غول باواریایی با مهاجم سنگالی
نیکلاس جکسون به بایرن مونیخ پیوست
باشگاه بایرن مونیخ با جذب نیکلاس جکسون از چلسی، یک گزینه تهاجمی جدید را به ترکیب خود اضافه کرد.
به گزارش ایلنا، نیکلاس جکسون، مهاجم ۲۴ ساله تیم ملی سنگال، به صورت قرضی از چلسی به بایرن مونیخ پیوست و در فصل ۲۶-۲۰۲۵ پیراهن شماره ۱۱ این تیم را به تن خواهد کرد. این انتقال در حالی نهایی شد که جکسون علاقه زیادی برای بازی در آلمان نشان داده بود و از ابتدا تمایل داشت در جمع قهرمانان سابق اروپا قرار بگیرد.
مکس ایبرل، عضو هیاتمدیره ورزشی باشگاه بایرن، با ابراز رضایت از این انتقال گفت:«نیکلاس دقیقاً همان بازیکنی است که به دنبال جذبش بودیم؛ بازیکنی با تحرک بالا، شخصیت قوی و تجربه در سطح بینالمللی. خوشحالیم که او حالا در کنار ماست و مطمئنیم حضورش قدرت تهاجمی تیم را افزایش خواهد داد.»
کریستوف فرویند، مدیر ورزشی بایرن نیز درباره این خرید توضیح داد: «او بازیکنی با تواناییهای متنوع؛ سرعت، قدرت تمامکنندگی و توانایی شکستن خطوط دفاعی حریف است. از نظر شخصیتی نیز فردی خوشاخلاق و اجتماعی است که بهراحتی در تیم ما جا خواهد افتاد.»
جکسون نیز پس از نهایی شدن انتقالش، از پیوستن به بایرن ابراز هیجان کرد: «خیلی خوشحالم که حالا بخشی از این باشگاه بزرگ هستم. بایرن یکی از پرافتخارترین باشگاههای جهان است و نامهای بزرگی در تاریخ آن ثبت شدهاند. من رویاهای بزرگی در اینجا دارم و همه تلاشم را میکنم تا به فتح جامهای بیشتر کمک کنم.»
نیکلاس جکسون فوتبال را از آکادمی کاسا اسپورت سنگال آغاز کرد و در سال ۲۰۱۹ به ویارئال اسپانیا پیوست. او در فصل ۲۲-۲۰۲۱ برای اولین بار در لالیگا به میدان رفت و در نهایت با ثبت ۱۳ گل در ۴۸ بازی رسمی، مورد توجه چلسی قرار گرفت و در تابستان ۲۰۲۳ راهی لندن شد. جکسون در ترکیب چلسی موفق به زدن ۳۰ گل در ۸۱ بازی شد و همراه این تیم، قهرمانی جام باشگاههای جهان و لیگ کنفرانس اروپا را نیز تجربه کرد.
او همچنین ۱۹ بازی ملی در کارنامه دارد و یکی از مهرههای کلیدی نسل جدید فوتبال سنگال به شمار میرود. اکنون، حضورش در بایرن مونیخ، میتواند به ترکیب هجومی این تیم تنوع و عمق بیشتری ببخشد.