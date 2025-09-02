نیکلاس جکسون به بایرن مونیخ پیوست

به گزارش ایلنا، نیکلاس جکسون، مهاجم ۲۴ ساله تیم ملی سنگال، به صورت قرضی از چلسی به بایرن مونیخ پیوست و در فصل ۲۶-۲۰۲۵ پیراهن شماره ۱۱ این تیم را به تن خواهد کرد. این انتقال در حالی نهایی شد که جکسون علاقه زیادی برای بازی در آلمان نشان داده بود و از ابتدا تمایل داشت در جمع قهرمانان سابق اروپا قرار بگیرد.

مکس ایبرل، عضو هیات‌مدیره ورزشی باشگاه بایرن، با ابراز رضایت از این انتقال گفت:«نیکلاس دقیقاً همان بازیکنی است که به دنبال جذبش بودیم؛ بازیکنی با تحرک بالا، شخصیت قوی و تجربه در سطح بین‌المللی. خوشحالیم که او حالا در کنار ماست و مطمئنیم حضورش قدرت تهاجمی تیم را افزایش خواهد داد.»

کریستوف فرویند، مدیر ورزشی بایرن نیز درباره این خرید توضیح داد: «او بازیکنی با توانایی‌های متنوع؛ سرعت، قدرت تمام‌کنندگی و توانایی شکستن خطوط دفاعی حریف است. از نظر شخصیتی نیز فردی خوش‌اخلاق و اجتماعی است که به‌راحتی در تیم ما جا خواهد افتاد.»

جکسون نیز پس از نهایی شدن انتقالش، از پیوستن به بایرن ابراز هیجان کرد: «خیلی خوشحالم که حالا بخشی از این باشگاه بزرگ هستم. بایرن یکی از پرافتخارترین باشگاه‌های جهان است و نام‌های بزرگی در تاریخ آن ثبت شده‌اند. من رویاهای بزرگی در اینجا دارم و همه تلاشم را می‌کنم تا به فتح جام‌های بیشتر کمک کنم.»

نیکلاس جکسون فوتبال را از آکادمی کاسا اسپورت سنگال آغاز کرد و در سال ۲۰۱۹ به ویارئال اسپانیا پیوست. او در فصل ۲۲-۲۰۲۱ برای اولین بار در لالیگا به میدان رفت و در نهایت با ثبت ۱۳ گل در ۴۸ بازی رسمی، مورد توجه چلسی قرار گرفت و در تابستان ۲۰۲۳ راهی لندن شد. جکسون در ترکیب چلسی موفق به زدن ۳۰ گل در ۸۱ بازی شد و همراه این تیم، قهرمانی جام باشگاه‌های جهان و لیگ کنفرانس اروپا را نیز تجربه کرد.

او همچنین ۱۹ بازی ملی در کارنامه دارد و یکی از مهره‌های کلیدی نسل جدید فوتبال سنگال به شمار می‌رود. اکنون، حضورش در بایرن مونیخ، می‌تواند به ترکیب هجومی این تیم تنوع و عمق بیشتری ببخشد.

