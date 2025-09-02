رضاییان: کاپیتانی تیم ملی افتخار بزرگی بود
رامین رضاییان پس از بازگشت به تیم ملی، با بازوبند کاپیتانی و پیروزی مقابل هند تجربهای ویژه را پشت سر گذاشت.
به گزارش ایلنا، رامین رضاییان، مدافع باشگاه استقلال و تیم ملی، پس از مدتها دوری دوباره پیراهن تیم ملی را به تن کرد و با بازوبند کاپیتانی در زمین حاضر شد. او پس از پیروزی ایران مقابل هند، درباره این تجربه هیجانانگیز و شرایط تیم ملی صحبت کرد.
او در ابتدا احساس خود را چنین توصیف کرد:«برای من خیلی هیجانانگیز بود. مطمئناً پوشیدن دوباره پیراهن تیم ملی افتخار بزرگی است و امروز کاپیتانی تیم ملی به من رسید که باعث خوشحالی و افتخارم شد. خوشحالم که توانستیم بازی را ببریم و عملکرد خوبی هم ارائه دهیم. برای من این تجربه بسیار ویژه بود.»
مدافع باتجربه تیم ملی در ادامه به حاشیههایی که پس از مصاحبهاش در برنامه فوتبال برتر ایجاد شد، واکنش نشان داد:«همه چیز خوب بود. بعد از آن مصاحبه درگیر تمرینات و مسابقات شدم. مثل شما گاهی اتفاقاتی را میدیدم، اما تمرکز من روی کارم بود و امیدوارم همهچیز به خوبی به پایان برسد.»
رضاییان درباره تغییر ظاهر و مدل موی جدیدش توضیح داد: «این تغییر بیشتر به خاطر شرایط اردو بود. دسترسی به آرایشگر کمی سخت بود و ترجیح دادم با همین ظاهر بازی کنم. به نظرم بد هم نیست! در نهایت من با سلیقه خودم زندگی میکنم و خوشحالم که نظر بعضیها هم مثبت بوده است.»
او در ادامه درباره شرایط برگزاری مسابقات در تاجیکستان گفت: «قطعا ما بازیکنان و کادر فنی دوست داریم مسابقات در شرایط بهتری برگزار شود و با تیمهای بزرگتر بازی کنیم. بعد از اتفاقاتی که در ایران رخ داد، برگزاری بازی دوستانه با تیمهای بزرگ سخت شد. اگر به این اردو نمیآمدیم، احتمالاً بدون بازی دوستانه برگزار میشد که برای بازیکنان تازهوارد به تیم ملی مناسب نبود. حتی همین بازیها هم میتواند محک خوبی برای این بچهها باشد. امیدوارم در فیفادیهای آینده، بازیهای بزرگتر و با کیفیتتر برنامهریزی شود؛ هرچه کیفیت حریف بالاتر باشد، کیفیت بازی ما نیز بهتر خواهد بود.»
رضاییان درباره انگیزه بازیکنان در دیدارهای بزرگ تاکید کرد: «وقتی با تیمهای مطرح بازی میکنیم، انگیزه بچهها چند برابر میشود. بازی ملی همیشه انگیزهبخش است، اما مقابل تیمهای بزرگ، بازیکنان توانایی و کیفیت بالاتری نشان میدهند. نمونهاش بازی با ژاپن بود که همه دیدند تیم ملی چه نمایش درخشانی داشت. مطمئنم هرچه حریف قویتر باشد، بازیکنان ما عملکرد بهتری ارائه میدهند.»