رسمی: الکساندر ایساک به لیورپول پیوست

به گزارش ایلنا، باشگاه لیورپول به‌صورت رسمی از انتقال الکساندر ایساک، مهاجم ملی‌پوش سوئدی، خبر داد. این انتقال در آخرین ساعات مهلت نقل‌وانتقالات نهایی شد و ایساک پس از پشت سر گذاشتن موفق تست‌های پزشکی در کمپ تمرینی آکسا، قرارداد بلندمدتی را با قرمزهای آنفیلد امضا کرد.

مهاجم ۲۵ ساله که پیراهن شماره ۹ لیورپول را به تن خواهد کرد، پس از امضای قرارداد گفت: «احساس فوق‌العاده‌ای دارم. راه طولانی‌ای را طی کردم تا به اینجا برسم. از اینکه حالا بخشی از این باشگاه بزرگ هستم، افتخار می‌کنم. مشتاقم هرچه زودتر کار را شروع کنم و هواداران و هم‌تیمی‌هایم را ببینم.»

ایساک طی سه فصل حضور در نیوکسل توانست خود را به‌عنوان یکی از مهاجمان برجسته لیگ برتر معرفی کند. او از تابستان ۲۰۲۲ که از رئال سوسیه‌داد به سنت‌جیمزز پارک پیوست، در مجموع ۱۰۹ بازی، ۶۲ گل برای کلاغ‌ها به ثمر رساند که ۵۴ گل آن در لیگ برتر بود. فصل گذشته نیز با ۲۳ گل در کورس کفش طلا، تنها پس از محمد صلاح قرار گرفت.

حالا ایساک و صلاح در یک تیم قرار دارند و مهاجم سوئدی هدف خود را کسب جام‌های قهرمانی در ترکیب لیورپول عنوان کرده است. او افزود:«من فقط نمی‌خواهم گل بزنم، بلکه دوست دارم برای تیم مفید باشم و تا حد ممکن کمک کنم. هدفم روشن است؛ می‌خواهم همه چیز را ببرم.»

ایساک فوتبال حرفه‌ای را از تیم AIK سوئد آغاز کرد و در سال ۲۰۱۷ به دورتموند پیوست. سپس با درخشش در ویلم هلند، راهی سوسیه‌داد شد و در فصل ۲۰-۲۰۱۹ عنوان آقای گلی کوپا دل‌ری را نیز به‌دست آورد. او تاکنون ۵۲ بازی ملی با پیراهن سوئد انجام داده و ۱۶ گل به ثمر رسانده است.

با این انتقال، لیورپول یک مهاجم باتجربه و آماده را به جمع مدافعان عنوان قهرمانی لیگ برتر اضافه کرده است؛ مهاجمی که می‌تواند برگ برنده آرنه اشلوت در فصل جدید باشد.

