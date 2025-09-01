خبرگزاری کار ایران
احمدی: ضربه روی ساق من می‌توانست اخراج داشته باشد
کد خبر : 1680805
مهران احمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، درباره پوشیدن پیراهن تیم ملی و یک صحنه بحث‌برانگیز در زمین صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، مهران احمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، با اشاره به اعتماد امیر قلعه‌نویی و کادر فنی تیم ملی، از تلاش‌هایش برای شایستگی پوشیدن پیراهن ملی و ادامه حضور در تیم سخن گفت.

او در ابتدا بیان کرد:«به نظر من هر فوتبالیست ایرانی آرزوی پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارد و از کودکی برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کند. خدا را شکر، لطف خدا، اعتماد امیر خان قلعه‌نویی و کادر محترم تیم ملی باعث شد که این فرصت به من داده شود. از همان روز اول اردوی تیم ملی، تمام تلاشم بر این بوده که شایسته پوشیدن این لباس باشم و شرمنده اعتماد مربیان نشوم. تمام توان و تمرکزم را می‌گذارم و امیدوارم همیشه لیاقت پوشیدن این پیراهن را داشته باشم و بتوانم در تداوم حضورم موفق باشم.»

او در ادامه درباره یک صحنه بحث‌برانگیز در زمین گفت:«به نظر من آن صحنه می‌توانست منجر به اخراج شود، چون واقعاً با کف استوک روی مچ و ساق من قرار گرفت. نمی‌دانم چرا این اتفاق به شکل دیگری اعلام شد، اما شخصاً فکر می‌کنم اخراج باید صورت می‌گرفت، هرچند نظر داور متفاوت بود.»

انتهای پیام/
