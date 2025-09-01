نورافکن: هند محکم دفاع کرد اما از فرصتهایمان استفاده کردیم
امید نورافکن پس از برتری ۳ بر صفر تیم ملی ایران مقابل هند، درباره عملکرد تیم، نیمه اول سخت و امیدهایش برای فینال صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، امید نورافکن، مدافع باتجربه و ملیپوش تیم فوتبال ایران، پس از برتری ۳ بر صفر مقابل هند، درباره عملکرد تیم ملی، دشواریهای نیمه اول و آمادگی برای فینال صحبت کرد.
او در ابتدا گفت:«نیمه اول بازی کمی دشوار بود، هند خیلی دفاعی عمل کرد و تمام بازیکنان خود را در بیست متر عقب زمین جمع کرده بودند. اما از دقیقه ۴۰ تا ۵۰، توانایی ادامه کار را از دست دادند و ما توانستیم از فرصتها استفاده کرده و به گل برسیم. خدا را شکر توانستیم بدون دریافت گل، بازی را به پایان برسانیم. همه ما میدانیم که باید همین روند را ادامه دهیم و امیدوارم در فینال مقابل ازبکستان هم موفق باشیم و سپس برای فیفادیهای بعدی آماده شویم.»
نورافکن در مورد عملکرد تیم در بازیسازی توضیح داد:«به نظر من در بازیسازی خوب عمل کردیم، اما تعداد موقعیتهای ایجاد شده کمتر بود که ناشی از سبک دفاعی هند بود. با این حال، قبول دارم که تیم ایران همیشه باید بهتر باشد. فکر میکنم میتوانستیم گلهای بیشتری به ثمر برسانیم و امیدوارم در بازی بعدی مقابل تاجیکستان هم نتیجه خوبی بگیریم.»
نورافکن ادامه داد:«فوتبال دیگر مثل گذشته نیست که بازیها با اختلاف زیاد به پایان برسند. هند در نیمه اول با مقاومت زیادی دفاع میکرد و کار برای ما سخت شد. با این حال، تیم ما نسبت به دیدار با افغانستان هماهنگتر بود و امیدوارم بتوانیم قهرمانی را به دست آوریم.»
او درباره تغییر پستها در باشگاه و تیم ملی بیان کرد:«قطعاً تغییر مداوم پستها سخت است، اما هر بازیکنی که از آمادگی جسمانی و ذهنی کافی برخوردار باشد، میتواند شرایط خود را حفظ کند. من هم تلاش میکنم تمام توانم را برای تیم ملی بگذارم و از تواناییهایم استفاده کنم، هرچند که میدانم این کار آسان نیست.»