به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود از مرحله گروهی تورنمنت کافا، امروز دوشنبه (۱۰ شهریور) در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تاجیکستان به مصاف تیم هند رفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی برسد. گل‌های ایران توسط امیرحسین حسین‌زاده (۵۹)، علی علیپور (۸۹) و مهدی طارمی (۶+۹۰) به ثمر رسید.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، پس از این دیدار در نشست خبری گفت: «قبل از هر چیز باید درباره اشتباه خودم صحبت کنم و اعتراف کنم. باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر وارد این مسابقات می‌شدیم. بازیکنانی داریم که در ده روز سه بازی انجام داده‌اند و ما برای این تورنمنت ۱۸ تغییر در ترکیب داشتیم. برخی از بازیکنان دو یا سه پرواز داشتند تا به تاجیکستان برسند. حداقل پنج جلسه تمرین می‌خواستیم تا وارد مسابقات شویم. این کمبود برنامه‌ریزی از طرف من بود و مسئولیت آن را می‌پذیرم.»

او در ادامه افزود: «هند با دفاع چندلایه و ۹ تا ۱۰ بازیکن در زمین خود حضور داشت. در نیمه دوم توانستیم شناخت بیشتری از تیم هند پیدا کنیم و گل بزنیم. چنین بازی‌هایی همیشه دشوار هستند و عملکرد بازیکنان شایسته تقدیر است. با وجود خستگی، آن‌ها نسبت به دیدار قبلی عملکرد بهتری داشتند.»

سرمربی ایران درباره وضعیت آمادگی بازیکنان گفت: «آن‌ها تنها دو هفته از لیگ را پشت سر گذاشته‌اند و قبل از آن چند هفته بدنسازی داشتند. طبیعی است که شادابی کامل نداشته باشند و چینش ترکیب دشوار باشد. فوتبال امروز پیشرفت زیادی کرده است و دیگر نمی‌توان انتظار داشت مثل گذشته چندین گل به تیم‌های ضعیف بزنیم. کشورهایی مانند هند سطح خود را بالا برده‌اند و فوتبال برای همه کشورها یک مقوله جدی است.»

قلعه‌نویی همچنین درباره نقش بازیکنان کلیدی اظهار داشت: «برخی بازیکنان فنی هستند و برخی هم علاوه بر فنی بودن، قدرت بدنی بالایی دارند. بازیکنانی مانند طارمی، جهانبخش، سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی چنین ویژگی‌هایی دارند و توانستند تاثیرگذار باشند.»

سرمربی تیم ملی درباره سلام نظامی بازیکنان گفت: « کمترین کاری که ما ورزشکاران و فوتبالی‌ها می‌توانیم برای کشورمان انجام دهیم همین است.»

در پایان، قلعه‌نویی درباره وضعیت بازیکنانی که بدون تیم تمرین می‌کنند، از جمله جهانبخش گفت: «امیدواریم جهانبخش هم قرارداد خود را امضا کند و با یک تیم به میدان برود تا بتواند در اردوها حضور داشته باشد.»

