تیموریان: بازیکنان ایران کمی خسته هستند
آندرانیک تیموریان، مربی تیم ملی در مورد عملکرد ایران در بازی مقابل هند صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، آندرانیک تیموریان، مربی تیم ملی ایران در مورد بازی مقابل هند و پیروزی ایران گفت: بازی اول تیم هند برابر تاجیکستان دو بر یک برنده شده بود و در این تورنمنت بازیهای رو در رو تعیین کننده سرگروه است. با تحلیل کادرفنی نقاط قوت و ضعف هند را به بچهها گفته بودیم. اوایل بازی کمی گره خورد اما خداراشکر برنده شدیم.
او در مورد اینکه بدون تمرین به این رقابتها پا گذاشتند گفت: هفته اول، دوم لیگ برگزار شد و بازیکنان تا حدودی خسته هستند. همانطور که سرمربی تیم گفتند باید با تمرین وارد این مسابقات میشدیم اما مهم این بود که سه امتیاز را بگیریم و سرگروه شویم.
تیموریان در پاسخ به اینکه آیا از عملکرد بازیکنان راضی بوده یا خیر گفت: باید کمی به کادرفنی و گروه آنالیز زمان بدهید و در این مورد پس از بازیها نظر میدهیم.
او در مورد مصدومیت کنعانی گفت: اینجور مسائل به دکتر و فیزیوتراپ تیم ملی برمیگردد و میتواند جامعتر توضیحات را ارائه بدهد.