تیموریان: بازیکنان ایران کمی خسته هستند

به گزارش ایلنا، آندرانیک تیموریان، مربی تیم ملی ایران در مورد بازی مقابل هند و پیروزی ایران گفت: بازی اول تیم هند برابر تاجیکستان دو بر یک برنده شده بود و در این تورنمنت بازی‌های رو در رو تعیین کننده سرگروه است. با تحلیل کادرفنی نقاط قوت و ضعف هند را به بچه‌ها گفته بودیم. اوایل بازی کمی گره خورد اما خداراشکر برنده شدیم.

او در مورد اینکه بدون تمرین به این رقابت‌ها پا گذاشتند گفت: هفته اول، دوم لیگ برگزار شد و بازیکنان تا حدودی خسته هستند. همانطور که سرمربی تیم گفتند باید با تمرین وارد این مسابقات می‌شدیم اما مهم این بود که سه امتیاز را بگیریم و سرگروه شویم‌.

تیموریان در پاسخ به اینکه آیا از عملکرد بازیکنان راضی بوده یا خیر گفت: باید کمی به کادرفنی و گروه آنالیز زمان بدهید و در این مورد پس از بازی‌ها نظر می‌دهیم.

او در مورد مصدومیت کنعانی گفت: اینجور مسائل به دکتر و فیزیوتراپ تیم ملی برمی‌گردد و می‌تواند جامع‌تر توضیحات را ارائه بدهد.

