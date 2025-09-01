"خبر خوش برای پرسپولیسیها"
کنعانی زادگان مصدوم نیست
پس از مصدومیت خدابندهلو، این بار حسین کنعانیزادگان پس از بازی مقابل هند، با گرفتگی عضلانی مواجه شد.
به گزارش ایلنا، پس از آنکه محمد خدابندهلو در بازی نخست تیم ملی برابر افغانستان دچار آسیب دیدگی همسترینگ شد و از اردو خارج گشت، حالا حسین کنعانیزادگان، مدافع پرسپولیس و تیم ملی، نیز پس از پایان دیدار با هند احساس ناراحتی کرد و با درد زمین را ترک کرد. این اتفاق، نگرانیهایی را درباره وضعیت خط دفاعی و میانی تیم ملی و باشگاه پرسپولیس به وجود آورد.
کنعانیزادگان در این بازی، در ترکیب اصلی به میدان رفت و تا دقایق پایانی، مطابق معمول، خط دفاعی ایران را رهبری میکرد. اما پس از سوت پایان بازی، مشخص شد که او دچار ناراحتی شده و بلافاصله برای بررسی بیشتر به کادر پزشکی تیم ملی سپرده شد.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که تیم پرسپولیس در آستانه بازگشت به رقابتهای لیگ برتر است و از دست دادن بازیکنان کلیدی میتواند برای وحید هاشمیان چالشبرانگیز باشد. با توجه به دوری خدابندهلو از میادین، اضافه شدن کنعانیزادگان به لیست مصدومان، میتوانست شرایط را پیچیدهتر کند.
اما فیزیوتراپیست تیم ملی پس از بررسیهای اولیه اعلام کرد که کنعانیزادگان تنها دچار گرفتگی عضلانی شده و مصدومیت جدی در کار نیست. این خبر، خیال هواداران و کادر فنی را آسوده کرد. بنابراین، با ریکاوری مناسب، انتظار میرود کنعانیزادگان به زودی به تمرینات و ترکیب تیم بازگردد.