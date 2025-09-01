ستاره تراکتور بهترین بازیکن تقابل ایران و هند شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی تورنمنت کافا با برتری ۳ بر صفر برابر هند به کارش ادامه داد. هر سه گل ایران در نیمه دوم به ثمر رسید و امیرحسین حسین‌زاده نقش پررنگی در این پیروزی داشت.

ستاره ۲۳ ساله تراکتور که فصل درخشانی را در لیگ برتر پشت سر گذاشت، پیش از این نیز در دو مسابقه ملی اخیر برابر کره شمالی و افغانستان موفق به گلزنی شده بود. او برابر هند هم دروازه حریف را باز کرد تا روند گلزنی‌های متوالی‌اش را ادامه دهد و در پایان به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شود.

حسین‌زاده در دیدار نخست ایران در این تورنمنت مقابل افغانستان یک گل زد و یک پاس گل داد و حالا در دومین حضورش بار دیگر توانست بدرخشد. این عملکرد باعث شد که عنوان ستاره مسابقه به او برسد و جایگاهش در جمع نفرات کلیدی تیم ملی بیش از پیش تثبیت شود.

او که زیر نظر امیر قلعه‌نویی دو بار به‌عنوان بازیکن تعویضی و دو بار در ترکیب اصلی به میدان رفته بود، حالا در پنجمین بازی ملی با هدایت این سرمربی سومین گل ملی خود را ثبت کرد. تداوم گلزنی‌های حسین‌زاده نشان می‌دهد این مهاجم جوان به یکی از امیدهای اصلی خط حمله ایران در مسیر جام جهانی بدل شده است.

