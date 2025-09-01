به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران در دومین دیدار خود در تورنمنت کافا برابر هند به میدان رفت و با نتیجه‌ای مطمئن به پیروزی رسید. نقطه اوج این مسابقه در دقیقه 6+90 رقم خورد؛ جایی که ورود همزمان علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی در نیمه دوم، کیفیت خط حمله ایران را متحول کرد.

در این صحنه، جهانبخش پس از حرکتی سریع در میانه میدان، با نگاهی دقیق فضای باریکی میان مدافعان هند یافت و پاس عمقی او همچون تیغی خط دفاع حریف را شکافت. توپ درست روی پای مهدی طارمی افتاد و مهاجم با تجربه ایران تنها با یک کنترل کوتاه، زاویه‌اش را ساخت و با پای چپ ضربه‌ای زمینی زد که از کنار دستان دروازه‌بان عبور کرد و در تور دروازه جای گرفت.

این گل نه‌تنها نتیجه بازی را قطعی‌تر کرد، بلکه نشان داد ستاره‌های اصلی ایران همچنان تفاوت‌ساز هستند. طارمی پیش از این روی گل دوم نیز نقش مهمی داشت و در شبی که هواداران تیم جدیدش در یونان عملکرد او را زیر نظر داشتند، بار دیگر کیفیت بالای خود در تمام‌کنندگی را به نمایش گذاشت.

