مدیران خودرو
طلسم بزرگ علیپور در تیم ملی شکسته شد
مهاجم تیم ملی ایران سرانجام طلسم گل‌نزدن‌هایش در رده ملی را شکست و مقابل هند جشن اولین گل ملی خود را گرفت.

به گزارش ایلنا، علی علیپور، مهاجم ۲۹ ساله تیم ملی ایران، در دقیقه ۸۹ دیدار برابر هند موفق شد گل دوم ایران را به ثمر برساند. او که در نیمه دوم وارد زمین شد، روی حرکتی تیمی از علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی در موقعیتی مناسب قرار گرفت و دروازه حریف را باز کرد.

در این صحنه ابتدا شوت جهانبخش توسط دروازه‌بان دفع شد، توپ برگشتی به طارمی رسید و ضربه او به تیرک دروازه برخورد کرد تا در ادامه علیپور با استفاده از فرصت، توپ را درون دروازه خالی جای دهد.

این گل برای علیپور اهمیت ویژه‌ای داشت؛ چرا که او تا این سن موفق به گلزنی در تیم ملی نشده بود و سرانجام توانست عدد صفر را از مقابل نام خود در جدول گلزنان ملی پاک کند. مهاجم شماره هشت ایران اکنون امیدوار است این شروعی برای ادامه درخشش او در ترکیب ملی‌پوشان باشد.

نکته قابل توجه اینکه علیپور در این فصل از مسابقات باشگاهی نیز در فرم مطلوبی قرار داشته و پیش از این در برابر فجرسپاسی و سپاهان برای پرسپولیس گلزنی کرده بود. به این ترتیب، او با سه گل در چهار مسابقه اخیر در اوج آمادگی به تیم ملی آمده و اکنون نخستین گل ملی خود را هم جشن گرفته است.

