توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره محرومیت پیروانی

به گزارش ایلنا، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در گفت‌وگویی رسمی درباره رأی اخیر کمیته اخلاق در خصوص افشین پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس، توضیحات کاملی ارائه کرد.

او با اشاره به سوابق این پرونده گفت:«به دنبال مطالب مطرح‌شده در فضای مجازی و رسانه‌ها و برای تنویر افکار عمومی درباره حکم صادرشده، لازم است اعلام کنم که آقای پیروانی پیش‌تر به‌دلیل برخی اظهارات، از سوی کمیته اخلاق جریمه نقدی شده بود. با این حال، پس از بررسی مجدد رفتارها و اظهارات مطرح‌شده در نوبت‌های بعدی، مشخص شد که جریمه نقدی بازدارنده نبوده است.»

علوی ادامه داد:«کمیته اخلاق در چند نوبت و در بازه‌های زمانی مختلف برای ارائه توضیحات، آقای پیروانی را به جلسات رسیدگی دعوت کرد اما ایشان از حضور در این جلسات امتناع داشتند. این بی‌توجهی به احضاریه‌های رسمی، طبق قوانین، تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به محرومیت و جریمه گردد.»

سخنگوی فدراسیون درباره جزئیات رأی صادرشده اظهار کرد:«پس از بررسی کامل پرونده، کمیته اخلاق حکم به شش ماه محرومیت از تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و همچنین پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی برای مدیر تیم پرسپولیس صادر کرد. دلیل اصلی این حکم، تکرار رفتارهای مشابه و امتناع از حضور در جلسات رسیدگی بوده است.»

علوی همچنین درباره مسیر قانونی تجدیدنظر در این پرونده گفت:«مطابق مقررات، این رأی قابلیت تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف را دارد. خوشبختانه آقای پیروانی با حضور در فدراسیون و آغاز روند پیگیری‌های قانونی، این موضوع را در مسیر تجدیدنظرخواهی قرار داده‌اند.»

او در پایان خطاب به اهالی فوتبال تأکید کرد:«برای جلوگیری از چنین حواشی و تنش‌هایی، همه فعالان فوتبال باید به قوانین، مقررات و دعوت‌نامه‌های رسمی ارکان قضایی احترام بگذارند و آنها را نادیده نگیرند. این رویکرد می‌تواند به کاهش مشکلات و ایجاد فضایی آرام‌تر در فوتبال ایران کمک کند. همچنین انتظار می‌رود رسانه‌ها نیز مثل همیشه در مسیر همدلی و حمایت از فوتبال، به ویژه در آستانه رقابت‌های مهم پیش‌رو، نقش سازنده خود را ایفا کنند.»

