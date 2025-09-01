خبرگزاری کار ایران
ایران و هند در نیمه نخست به تساوی بدون گل رضایت دادند

کد خبر : 1680763
تیم ملی ایران در نیمه اول دیدار مقابل هند در تورنمنت کافا، با وجود برتری در میدان و خلق موقعیت‌های جدی، نتوانست دروازه حریف را باز کند.

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های تورنمنت کافا، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین نیمه دیدار خود مقابل تیم ملی هند با نتیجه ۰-۰ متوقف شد. شاگردان امیر قلعه‌نویی از همان ابتدای بازی کنترل توپ و میدان را در اختیار گرفتند و با پاس‌های سریع و بازی ترکیبی، بارها به سمت دروازه حریف حمله کردند اما نتوانستند از فرصت‌های خود بهره ببرند.

جدی‌ترین موقعیت ایران در این نیمه با شوت سنگین امید نورافکن رقم خورد که با اختلاف اندک از کنار دروازه هند به بیرون رفت. همچنین حرکت‌های تکنیکی بازیکنانی چون حسین‌زاده و هاشم‌نژاد بارها خط دفاعی حریف را تحت فشار قرار داد، اما دفاع منسجم  اجازه باز شدن دروازه را نداد.

ترکیب تیم ملی ایران در این دیدار شامل نیازمند، کنعانی‌زادگان، حزباوی، نادری، رضاییان، چشمی، نورافکن، احمدی، هاشم‌نژاد، حسین‌زاده و علیاری بود.

با وجود این‌که ایران از نظر آماری و مالکیت توپ برتری محسوسی داشت، بی‌دقتی در ضربات آخر و انسجام خط دفاعی حریف باعث شد نیمه اول بدون گل به پایان برسد. حالا نگاه‌ها به نیمه دوم دوخته شده است تا شاگردان قلعه‌نویی با تمرکز بیشتر در حملات، راهی برای باز کردن قفل دروازه هند پیدا کنند.

نیمه دوم انتظار می‌رود تغییرات تاکتیکی در ترکیب ایران به منظور دستیابی به برتری در نتیجه ایجاد شود.

