خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسمی: ویکتور لیندلوف به استون ویلا پیوست

رسمی: ویکتور لیندلوف به استون ویلا پیوست
کد خبر : 1680760
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع ملی‌پوش سوئدی پس از پایان دوران حضورش در منچستریونایتد، به جمع شاگردان اونای امری اضافه شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه استون ویلا به‌صورت رسمی از جذب ویکتور لیندلوف، مدافع باسابقه تیم ملی سوئد، خبر داد. این بازیکن ۳۱ ساله پس از پایان قراردادش با منچستریونایتد و با انتقالی آزاد به ویلاپارک ملحق شد.

لیندلوف طی هشت فصل حضور در الدترافورد، موفق شد همراه با شیاطین سرخ قهرمانی در جام اتحادیه و جام حذفی انگلیس را تجربه کند. او پیش از این در بنفیکا پرتغال نیز سابقه قهرمانی داشته و فوتبال حرفه‌ای را از کشور زادگاهش سوئد آغاز کرده است.

کاپیتان تیم ملی سوئد که تاکنون ۷۱ بازی ملی در کارنامه دارد، به‌عنوان بازیکنی چندپُسته در خط دفاع شناخته می‌شود و می‌تواند در قلب دفاع و همچنین پست مدافع راست ایفای نقش کند. حضور این مدافع باتجربه، گزینه‌های بیشتری را در اختیار اونای امری برای فصل پیش‌رو قرار خواهد داد؛ فصلی که ویلا باید در لیگ برتر، لیگ اروپا و جام‌های داخلی انگلیس رقابت کند.

باشگاه استون ویلا با انتشار بیانیه‌ای از این انتقال استقبال کرده و با عبارت «خوش آمدی ویکتور!» این خرید جدید را معرفی کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر