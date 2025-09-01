رسمی: ویکتور لیندلوف به استون ویلا پیوست
مدافع ملیپوش سوئدی پس از پایان دوران حضورش در منچستریونایتد، به جمع شاگردان اونای امری اضافه شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه استون ویلا بهصورت رسمی از جذب ویکتور لیندلوف، مدافع باسابقه تیم ملی سوئد، خبر داد. این بازیکن ۳۱ ساله پس از پایان قراردادش با منچستریونایتد و با انتقالی آزاد به ویلاپارک ملحق شد.
لیندلوف طی هشت فصل حضور در الدترافورد، موفق شد همراه با شیاطین سرخ قهرمانی در جام اتحادیه و جام حذفی انگلیس را تجربه کند. او پیش از این در بنفیکا پرتغال نیز سابقه قهرمانی داشته و فوتبال حرفهای را از کشور زادگاهش سوئد آغاز کرده است.
کاپیتان تیم ملی سوئد که تاکنون ۷۱ بازی ملی در کارنامه دارد، بهعنوان بازیکنی چندپُسته در خط دفاع شناخته میشود و میتواند در قلب دفاع و همچنین پست مدافع راست ایفای نقش کند. حضور این مدافع باتجربه، گزینههای بیشتری را در اختیار اونای امری برای فصل پیشرو قرار خواهد داد؛ فصلی که ویلا باید در لیگ برتر، لیگ اروپا و جامهای داخلی انگلیس رقابت کند.
باشگاه استون ویلا با انتشار بیانیهای از این انتقال استقبال کرده و با عبارت «خوش آمدی ویکتور!» این خرید جدید را معرفی کرده است.