اعلام ترکیب تیم ملی ایران مقابل هند

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران از ساعت ۱۵:۳۰ امروز دوشنبه مقابل هند دومین بازی خود در مرحله گروهی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ را برگزار می کند.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران برای این دیدار تصمیم گرفت ترکیب زیر را برای شروع مسابقه وارد زمین کند:

پیام نیازمند، رامین رضاییان، محمدحسین کنعانی‌زادگان، امین حزباوی، محمد نادری، مهدی هاشم نژاد، روزبه چشمی، مهران احمدی، امید نورافکن، امیرحسین حسین‌زاده و مجید علیاری.

