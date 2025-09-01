خبرگزاری کار ایران
امید تازه فرعباسی پس از لغزش آدان

کد خبر : 1680731
دروازه‌بان دوم استقلال با وجود نیمکت‌نشینی، همچنان امیدوار است فرصت حضور در ترکیب اصلی برایش فرا برسد.

به گزارش ایلنا، تمرینات استقلال در غیاب ملی‌پوشان ادامه دارد و تعطیلی ۲۰ روزه لیگ به ریکاردو ساپینتو فرصت داده تا ترکیب تیمش را با دقت بیشتری ارزیابی کند. آبی‌ها در سه بازی ابتدایی فصل یک برد، یک تساوی و یک شکست داشته‌اند و همین نتایج متناقض باعث شده کادرفنی نگاه ویژه‌ای به همه خطوط از جمله دروازه داشته باشد.

در این میان، حبیب فرعباسی، اولین خرید تابستانی استقلال، با وجود قرار گرفتن در سایه آنتونیو آدان، تمرینات پرتلاشی را پشت سر می‌گذارد. او به‌خوبی می‌داند شانس شماره یک بودن فعلاً از آن دروازه‌بان اسپانیایی است، اما لغزش‌های اخیر آدان از جمله دریافت سه گل برابر ذوب‌آهن، بارقه‌ای از امید را برای فرعباسی زنده کرده است.

ساپینتو نیز می‌داند برای عبور از فصلی دشوار در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا نیاز به همه مهره‌هایش دارد. همین موضوع باعث می‌شود فرعباسی با انگیزه‌ای مضاعف در تمرینات حاضر شود، چرا که باور دارد دیر یا زود فرصت ایستادن درون دروازه استقلال نصیب او خواهد شد.

دروازه‌بان جوان استقلال اعتقاد دارد راه حرفه‌ای‌اش تازه آغاز شده و هر لحظه می‌تواند نقطه عطفی در مسیر فوتبالی‌اش رقم بخورد؛ به‌ویژه اگر فرصتی طلایی برای نمایش توانایی‌هایش به دست آورد.

