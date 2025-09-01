نادری و جدال برای جای خالی مدافع چپ پرسپولیس

به گزارش ایلنا، تورنمنت کافا فرصتی شد تا امیر قلعه‌نویی در کنار چهره‌های جوان، سراغ بازیکنانی برود که مدتی از تیم ملی فاصله داشتند. محمد نادری یکی از همین نفرات است؛ مدافعی که با فصل موفق در تراکتور دوباره توجه‌ها را جلب کرد و حالا تلاش می‌کند در تیم ملی نیز همان فرم مطمئن را تکرار کند.

نمایش او برابر افغانستان اگرچه پرحادثه نبود، اما آنچه ارائه داد، دقیقاً همان چیزی بود که کادرفنی انتظار داشت: ثبات، دوندگی و ذهنیتی آماده برای نبردهای بزرگ‌تر. با این حال، رقابت در سمت چپ خط دفاعی آسان نیست. امید نورافکن و ابوالفضل جلالی در اردو حضور دارند و میلاد محمدی نیز در خارج از فهرست منتظر فرصت بازگشت است. بنابراین نادری می‌داند هر دقیقه بازی برای او آزمونی تازه محسوب می‌شود.

سال منتهی به جام جهانی صحنه جدالی پنهان میان ملی‌پوشان است؛ هرکدام در تلاش‌اند نسخه‌ای کامل‌تر از خود را به نمایش بگذارند. نادری هم کافا را سکوی پرش می‌بیند تا پس از آن با بازگشت به تراکتور، در لیگ برتر روند صعودی‌اش را ادامه دهد.

در نهایت، تنها نمایش‌های مداوم و بی‌نقص می‌تواند تضمین‌کننده بلیت سفر به مقصد بزرگ بعدی یعنی جام جهانی باشد؛ بلیتی که حالا محمد نادری برای به دست آوردنش بیش از همیشه مصمم است.

