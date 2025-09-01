خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به دنبال بلیت ماندگار در تیم ملی؛

نادری و جدال برای جای خالی مدافع چپ پرسپولیس

نادری و جدال برای جای خالی مدافع چپ پرسپولیس
کد خبر : 1680730
لینک کوتاه کپی شد.

محمد نادری پس از دو سال دوری از اردوی تیم ملی دوباره بازگشته و حالا می‌خواهد جای خود را در ترکیب ثابت به دست آورد.

به گزارش ایلنا، تورنمنت کافا فرصتی شد تا امیر قلعه‌نویی در کنار چهره‌های جوان، سراغ بازیکنانی برود که مدتی از تیم ملی فاصله داشتند. محمد نادری یکی از همین نفرات است؛ مدافعی که با فصل موفق در تراکتور دوباره توجه‌ها را جلب کرد و حالا تلاش می‌کند در تیم ملی نیز همان فرم مطمئن را تکرار کند.

نمایش او برابر افغانستان اگرچه پرحادثه نبود، اما آنچه ارائه داد، دقیقاً همان چیزی بود که کادرفنی انتظار داشت: ثبات، دوندگی و ذهنیتی آماده برای نبردهای بزرگ‌تر. با این حال، رقابت در سمت چپ خط دفاعی آسان نیست. امید نورافکن و ابوالفضل جلالی در اردو حضور دارند و میلاد محمدی نیز در خارج از فهرست منتظر فرصت بازگشت است. بنابراین نادری می‌داند هر دقیقه بازی برای او آزمونی تازه محسوب می‌شود.

سال منتهی به جام جهانی صحنه جدالی پنهان میان ملی‌پوشان است؛ هرکدام در تلاش‌اند نسخه‌ای کامل‌تر از خود را به نمایش بگذارند. نادری هم کافا را سکوی پرش می‌بیند تا پس از آن با بازگشت به تراکتور، در لیگ برتر روند صعودی‌اش را ادامه دهد.

در نهایت، تنها نمایش‌های مداوم و بی‌نقص می‌تواند تضمین‌کننده بلیت سفر به مقصد بزرگ بعدی یعنی جام جهانی باشد؛ بلیتی که حالا محمد نادری برای به دست آوردنش بیش از همیشه مصمم است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر