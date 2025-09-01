تکرار نیمکتنشینی برای یاسین سلمانی در پرسپولیس
هافبک ۲۳ ساله پرسپولیس همچنان از حضور در ترکیب اصلی سرخپوشان دور مانده و سناریوی فصل گذشته برای او در حال تکرار است.
به گزارش ایلنا، یاسین سلمانی که بهعنوان یکی از استعدادهای درخشان فوتبال ایران به پرسپولیس پیوست، در فصل گذشته زیر نظر گاریدو و سپس اسماعیل کارتال کمتر فرصت بازی پیدا کرد و اغلب هفتهها را روی نیمکت یا سکو گذراند. همین موضوع شایعاتی درباره جدایی احتمالی او در تابستان بهوجود آورد، اما سلمانی تصمیم گرفت بماند و برای جایگاه خود بجنگد.
با شروع فصل جدید نیز شرایط چندان تغییر نکرده است. ترافیک بالای خط میانی پرسپولیس باعث شده این بازیکن جوان تا اینجا شانسی برای ورود به ترکیب اصلی پیدا نکند. با این حال، ویژگیهای فنی او از جمله تکنیک فردی، توانایی بازی در دو پست میانی و هجومی و دوندگی بالا میتواند در ادامه فصل به کمک تیم بیاید، بهویژه در شرایطی که سرخپوشان باید در چند جبهه شامل لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا رقابت کنند.
انتخاب ماندن در پرسپولیس برای سلمانی ریسکی بزرگ بود، اما او همچنان امیدوار است با جلب اعتماد وحید هاشمیان بتواند مسیر نیمکتنشینی را تغییر دهد. بازیکنی که پس از مصدومیت رباط صلیبی با چالشهای فراوانی مواجه شد، حالا فرصت دارد با صبر و استفاده از کوچکترین موقعیتها، از یک نیمکتنشین به مهرهای موثر در جمع سرخپوشان تبدیل شود. آینده او بیش از هر زمان دیگری به تلاش و پایداریاش گره خورده است.