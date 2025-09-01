کریم باقری، ستون ثابت نیمکت پرسپولیس

به گزارش ایلنا، با انتخاب وحید هاشمیان به‌عنوان سرمربی جدید پرسپولیس، تغییرات گسترده‌ای در کادرفنی این تیم ایجاد شد اما کریم باقری همچنان جایگاه ثابت خود را حفظ کرده است. باقری که طی سال‌های گذشته در کنار سرمربیان مختلفی همچون برانکو ایوانکوویچ، گابریل کالدرون، یحیی گل‌محمدی و اسماعیل کارتال فعالیت داشت، اکنون با تجربه ارزشمند خود به یکی از ارکان اصلی کادرفنی تبدیل شده است.

حضور مشترک هاشمیان و باقری روی نیمکت، برای هواداران یادآور روزهایی است که این دو در تیم ملی ایران هم‌تیمی بودند. حالا پس از گذشت سال‌ها، آن‌ها در جایگاه مربی بار دیگر کنار هم قرار گرفته‌اند؛ هاشمیان با تمرکز بر مسائل فنی، پرس و ساختار تیمی و باقری به‌عنوان ستون رختکن و رابط میان بازیکنان و کادر فنی.

باقری علاوه بر سال‌ها تجربه در پرسپولیس، سابقه حضور روی نیمکت تیم ملی را نیز دارد و همین موضوع باعث شده نقش او در جمع سرخ‌ها پررنگ‌تر شود. او هرگز به‌دنبال قبول مسئولیت سرمربیگری پرسپولیس نبوده اما همواره به‌عنوان یک چهره تأثیرگذار در کنار مربیان مختلف فعالیت کرده است.

اکنون با شروع فصل جدید، حضور کریم باقری در کنار وحید هاشمیان می‌تواند ترکیبی مطمئن برای هدایت پرسپولیس بسازد؛ ترکیبی که هم از تجربه و آرامش باقری بهره می‌برد و هم از نگاه تاکتیکی و فنی سرمربی جدید سرخ‌ها.

