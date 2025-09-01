مورد عجیب مجتبی فخریان در پرسپولیس
وینگر جوان سرخپوشان که بهعنوان یکی از پدیدههای نقلوانتقالات معرفی شد، هنوز فرصت حضور در فهرست بازیهای رسمی را پیدا نکرده است.
به گزارش ایلنا، مجتبی فخریان پس از درخشش در ترکیب شمسآذر و جلب توجه با بازیهای پرانرژی و سرعتی، در تابستان با امید تبدیلشدن به یکی از سورپرایزهای لیگ، به پرسپولیس پیوست. با این حال، شروع فصل برای این وینگر ۲۱ ساله برخلاف انتظار پیش رفت و وحید هاشمیان در دو دیدار ابتدایی لیگ نام او را حتی در لیست مسابقه قرار نداد.
ابهام درباره آینده او زمانی پررنگتر شد که فخریان در تیم ملی امید هم از فهرست نهایی کنار گذاشته شد. بازیکنی که پیشتر در لیستهای اولیه حضور داشت، حالا در برنامههای امید روانخواه جایی ندارد و این موضوع شرایط او را پیچیدهتر کرده است.
با وجود این، فخریان در تمرینات پرسپولیس با انگیزه بالا کار میکند تا نگاه کادر فنی را تغییر دهد. او امیدوار است در دیدارهای درونتیمی و تمرینات پیشرو تواناییهایش را ثابت کند و از شانسهای کوچک برای بازگشت به لیست استفاده کند. مسیر او از نیمکتنشینی آغاز میشود و در صورت موفقیت، میتواند برای سهم بیشتری در ترکیب رقابت کند.
اگرچه شروع کار برای این وینگر جوان دشوار بوده، اما انگیزه و انرژی فخریان میتواند ورق را برگرداند. او هنوز فرصت دارد از عنوان «پدیده لیگ» دفاع کند و جایگاه خود را در پرسپولیس تثبیت کند.