به گزارش ایلنا، تیم امید در روزهای گذشته در کمپ باشگاه ایرانیان دبی مستقر بود و با انجام یک دیدار تدارکاتی برابر چین‌تایپه که با برتری ۵ بر یک به پایان رسید، شرایط مسابقه را تجربه کرد. کادر فنی در این بازی دوستانه فرصت داد تا اکثر بازیکنان به میدان بروند و هم تنوع تاکتیکی آزمایش شود و هم تصمیم‌گیری درباره چینش خطوط برای بازی‌های رسمی دقیق‌تر صورت بگیرد.

طبق برنامه اعلام‌شده، ایران در گروه I با تیم‌های امارات، هنگ‌کنگ و گوام هم‌گروه است. شاگردان روانخواه روز ۱۲ شهریور مقابل هنگ‌کنگ اولین آزمون جدی خود را خواهند داشت، سه روز بعد به مصاف گوام می‌روند و در نهایت در دیدار حساس برابر امارات میزبان به میدان خواهند رفت. این سه بازی نقش کلیدی در صعود ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا و ادامه مسیر به سوی المپیک دارد.

انتقال اردو به ابوظبی آغاز رسمی فاز مسابقات برای تیم امید است؛ از فردا جلسات آنالیز حریف نخست و مرور تاکتیک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد و لژیونرهای تیم نیز به اردو اضافه خواهند شد. با توجه به فشردگی بازی‌ها، مدیریت دقایق بازیکنان کلیدی و استفاده از نیمکت آماده اهمیت زیادی دارد. شاگردان روانخواه حالا با روحیه‌ای بالا و آمادگی بیشتر خود را آماده عبور از چالش سه‌گانه گروه و کسب بلیت مرحله نهایی می‌کنند.

