خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اتوبوس امید در مسیر جام ملت‌ها؛ انتقال اردو از دبی به ابوظبی

اتوبوس امید در مسیر جام ملت‌ها؛ انتقال اردو از دبی به ابوظبی
کد خبر : 1680724
لینک کوتاه کپی شد.

اردوی آماده‌سازی تیم ملی امید پس از یک هفته حضور در دبی، امروز به ابوظبی منتقل می‌شود تا شاگردان امید روانخواه وارد فاز اصلی مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا شوند.

به گزارش ایلنا، تیم امید در روزهای گذشته در کمپ باشگاه ایرانیان دبی مستقر بود و با انجام یک دیدار تدارکاتی برابر چین‌تایپه که با برتری ۵ بر یک به پایان رسید، شرایط مسابقه را تجربه کرد. کادر فنی در این بازی دوستانه فرصت داد تا اکثر بازیکنان به میدان بروند و هم تنوع تاکتیکی آزمایش شود و هم تصمیم‌گیری درباره چینش خطوط برای بازی‌های رسمی دقیق‌تر صورت بگیرد.

طبق برنامه اعلام‌شده، ایران در گروه I با تیم‌های امارات، هنگ‌کنگ و گوام هم‌گروه است. شاگردان روانخواه روز ۱۲ شهریور مقابل هنگ‌کنگ اولین آزمون جدی خود را خواهند داشت، سه روز بعد به مصاف گوام می‌روند و در نهایت در دیدار حساس برابر امارات میزبان به میدان خواهند رفت. این سه بازی نقش کلیدی در صعود ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا و ادامه مسیر به سوی المپیک دارد.

انتقال اردو به ابوظبی آغاز رسمی فاز مسابقات برای تیم امید است؛ از فردا جلسات آنالیز حریف نخست و مرور تاکتیک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد و لژیونرهای تیم نیز به اردو اضافه خواهند شد. با توجه به فشردگی بازی‌ها، مدیریت دقایق بازیکنان کلیدی و استفاده از نیمکت آماده اهمیت زیادی دارد. شاگردان روانخواه حالا با روحیه‌ای بالا و آمادگی بیشتر خود را آماده عبور از چالش سه‌گانه گروه و کسب بلیت مرحله نهایی می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر