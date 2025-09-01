خبرگزاری کار ایران
پرواز استقلال برای برپایی اردوی کیش
کاروان تیم فوتبال استقلال صبح امروز برای برپایی اردوی آماده‌سازی تهران را به مقصد جزیره کیش ترک کرد.

به گزارش ایلنا، آبی‌های پایتخت در تعطیلات موقت لیگ برنامه ویژه‌ای را برای هماهنگی بیشتر بازیکنان تدارک دیده‌اند و بر همین اساس از امروز دوشنبه ۱۰ شهریور وارد کیش شدند. بیژن طاهری، مدیر تیم استقلال، هدف از این سفر را برگزاری اردویی فشرده و فراهم کردن شرایط لازم برای افزایش آمادگی شاگردان ریکاردو ساپینتو عنوان کرد.

استقلال که فصل جدید را با هدایت ساپینتو آغاز کرده، با خریدهای تازه توانسته انتظارات هواداران و پیشکسوتان را بالا ببرد و امید زیادی به نمایش‌های مقتدرانه در لیگ برتر و همچنین در رقابت‌های آسیایی دارد. با این حال، اردوی کیش در شرایطی برگزار می‌شود که تعدادی از بازیکنان این تیم به دلیل حضور در اردوهای تیم‌های ملی غایب هستند؛ موضوعی که به سرمربی پرتغالی استقلال فرصت خواهد داد شناخت بیشتری از سایر نفرات به دست آورد.

آبی‌ها در فصل جاری تاکنون شکست در سوپرجام، پیروزی برابر تراکتور و تساوی مقابل ذوب‌آهن را تجربه کرده‌اند و حالا امید دارند با این اردو شرایط بهتری برای ادامه مسیر رقم بزنند.

