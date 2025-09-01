خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قلی‌زاده: با روانخواه هماهنگ کردم که در این اردو نباشم

غیبت بازیکن استقلال در تیم ملی امید به دلایل خانوادگی

غیبت بازیکن استقلال در تیم ملی امید به دلایل خانوادگی
کد خبر : 1680719
لینک کوتاه کپی شد.

اسماعیل قلی‌زاده، بازیکن استقلال و یکی از چهره‌های همیشگی تیم ملی امید، در خصوص غیبت خود در اردوی اخیر این تیم توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی امید این روزها با هدایت امید روانخواه مشغول آماده‌سازی برای رقابت‌های زیر 23 سال آسیا است. در حالی که نام اکثر بازیکنان همیشگی در لیست دیده می‌شود، غیبت قلی‌زاده به عنوان یکی از بازیکنان ثابت اردوها پرسش‌هایی را به همراه داشت.

این مدافع جوان حتی در روزهایی که بدون تیم بود نیز در رده‌های پایه تیم ملی حضور داشت و حالا در شرایطی که به استقلال پیوسته، غیبتش در اردو توجه بیشتری را جلب کرده است. او با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود درباره علت عدم حضور توضیح داد: «خیلی‌ها پرسیدند چرا با تیم ملی امید همراه نشدم. دلیل نرفتن من مشکلات خانوادگی بود. این موضوع را با آقای روانخواه در میان گذاشتم و تصمیم بر این شد که در این اردو کنار تیم نباشم. برای آقای روانخواه، کادرفنی و همه هم‌تیمی‌هایم آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم تیم با نتایج خوب به مرحله بعدی مسابقات آسیایی صعود کند.»

تیم ملی امید ایران در مرحله مقدماتی زیر 23 سال آسیا با امارات، گوام و هنگ‌کنگ هم‌گروه است. این رقابت‌ها از 12 شهریور آغاز می‌شود و شاگردان روانخواه در نخستین دیدار خود مقابل هنگ‌کنگ قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر