غیبت بازیکن استقلال در تیم ملی امید به دلایل خانوادگی

به گزارش ایلنا، تیم ملی امید این روزها با هدایت امید روانخواه مشغول آماده‌سازی برای رقابت‌های زیر 23 سال آسیا است. در حالی که نام اکثر بازیکنان همیشگی در لیست دیده می‌شود، غیبت قلی‌زاده به عنوان یکی از بازیکنان ثابت اردوها پرسش‌هایی را به همراه داشت.

این مدافع جوان حتی در روزهایی که بدون تیم بود نیز در رده‌های پایه تیم ملی حضور داشت و حالا در شرایطی که به استقلال پیوسته، غیبتش در اردو توجه بیشتری را جلب کرده است. او با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود درباره علت عدم حضور توضیح داد: «خیلی‌ها پرسیدند چرا با تیم ملی امید همراه نشدم. دلیل نرفتن من مشکلات خانوادگی بود. این موضوع را با آقای روانخواه در میان گذاشتم و تصمیم بر این شد که در این اردو کنار تیم نباشم. برای آقای روانخواه، کادرفنی و همه هم‌تیمی‌هایم آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم تیم با نتایج خوب به مرحله بعدی مسابقات آسیایی صعود کند.»

تیم ملی امید ایران در مرحله مقدماتی زیر 23 سال آسیا با امارات، گوام و هنگ‌کنگ هم‌گروه است. این رقابت‌ها از 12 شهریور آغاز می‌شود و شاگردان روانخواه در نخستین دیدار خود مقابل هنگ‌کنگ قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/