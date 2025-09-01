ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل هند

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی (کافا)، روز دوشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف تیم ملی هند خواهد رفت. این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که تیم ملی کشورمان در بازی اول موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ افغانستان را شکست دهد؛ گل‌های این بازی را مجید علیاری (۲ گل) و امیرحسین حسین‌زاده به ثمر رساندند.

در سمت مقابل، هند با خلق شگفتی موفق شد میزبان رقابت‌ها یعنی تاجیکستان را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دهد. گل‌های هند را علی و ساندیش جینگان به ثمر رساندند تا این تیم در آستانه صعود به نیمه‌نهایی قرار بگیرد. با توجه به نتایج هفته نخست، تیم پیروز این دیدار شانس بالایی برای صعود مستقیم به مرحله بعد خواهد داشت.

تیم ملی ایران و هند تاکنون ۱۱ مرتبه با یکدیگر روبرو شده‌اند که سهم ایران از این دیدارها، ۸ پیروزی بوده است. هند تنها دو بار موفق به شکست ایران شده و آخرین برد این تیم برابر یوزها به سال ۱۳۳۸ برمی‌گردد؛ اتفاقی که حالا بیش از ۶۵ سال از آن می‌گذرد. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه تیم ملی هند در ۴۶۰ دقیقه اخیر نتوانسته دروازه ایران را باز کند.

طبق ارزیابی‌ها، امیر قلعه‌نویی در این بازی تصمیم دارد از ترکیب متفاوتی نسبت به بازی مقابل افغانستان استفاده کند. سرمربی تیم ملی قصد دارد با بهره‌گیری از مهره‌های کلیدی و باتجربه، تیم را به زمین بفرستد.

در خط دروازه، پیام نیازمند بار دیگر سنگربان اصلی خواهد بود. زوج دفاع میانی از محمدحسین کنعانی‌زادگان و عارف آقاسی تشکیل می‌شود و در جناحین، رامین رضاییان در سمت راست و محمد نادری در سمت چپ به میدان خواهند رفت.

در مرکز میدان، روزبه چشمی و محمد قربانی وظیفه بازیسازی و پوشش دفاعی را برعهده دارند.

در خط هجومی، علیرضا جهانبخش در سمت راست و محمد محبی در جناح چپ حضور خواهند داشت و سامان قدوس نقش بازی‌ساز پشت مهاجم را ایفا می‌کند. در نوک پیکان خط حمله، شهریار مغانلو به عنوان مهاجم اصلی بازی خواهد کرد.

ترکیب احتمالی ایران مقابل هند

پیام نیازمند، عارف آقاسی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، رامین رضاییان، محمد نادری، روزبه چشمی، محمد قربانی، محمد محبی، علیرضا جهانبخش، سامان قدوس و شهریار مغانلو.

