سیاتل ساندِرز با تحقیر اینترمیامی و مسی قهرمان شد

به گزارش ایلنا، فینال لیگزکاپ ۲۰۲۵ با شگفتی بزرگی همراه شد و سیاتل ساندِرز موفق شد با ارائه نمایشی تحسین‌برانگیز، اینترمیامیِ لیونل مسی را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد و برای نخستین بار عنوان قهرمانی این تورنمنت را به دست آورد. گل‌های سیاتل توسط اوسازه دِ روساریو در دقیقه ۲۶، آلکس رولدان از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۸۴ و پاول روث‌راک در دقیقه ۸۹ به ثمر رسیدند.

نکته تلخ این بازی برای تیم بازنده، جنجال شدید پس از سوت پایان بود؛ جایی که لوئیس سوارز با حمله به اوبد وارگاس، هافبک سیاتل، باعث درگیری‌های فیزیکی شد و حتی در ویدیوهای ضبط‌شده، لحظه‌ای دیده می‌شود که او به سمت یکی از مربیان سیاتل آب دهان پرتاب می‌کند. همین مسئله باعث شد داوران و مسئولان برگزاری برای کنترل اوضاع وارد عمل شوند.

مسی و یارانش در نیمه دوم برای جبران تلاش زیادی کردند؛ از جمله حرکات ترکیبی سوارز و مسی که در دقیقه ۵۵ با ضربه چیپ مسی از بالای دروازه همراه شد.

همچنین تاده‌آو آلنده نیز یک موقعیت مسلم گلزنی را از دست داد. اما در نهایت این سیاتل بود که با دفاع منسجم و ضدحملات مؤثر، جریان بازی را در دست گرفت و با زدن دو گل دیگر، تیر خلاص را شلیک کرد.

حضور ۶۹٬۳۱۴ تماشاگر در استادیوم لومن‌فیلد، رکورد جدیدی برای لیگزکاپ به ثبت رساند و جو فوق‌العاده‌ای را برای میزبان رقم زد.

این برد همچنین باعث شد سیاتل اولین تیم تاریخ MLS باشد که همه جام‌های داخلی و قاره‌ای را در کارنامه دارد؛ از جمله MLS کاپ، شیلد هواداران، چهار جام US Open و اکنون لیگزکاپ. آن‌ ها با این قهرمانی مستقیماً راهی مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان کونکاکاف ۲۰۲۶ شدند و شانس حضور در جام باشگاه‌های جهان ۲۰۲۹ را هم حفظ کردند.

