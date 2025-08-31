طاهری: استقلال امروز بیش از هر زمان به اتحاد نیاز دارد
مدیر تیم استقلال با تأکید بر لزوم آرامش و همبستگی در باشگاه، خواستار حمایت عملی هواداران و پیشکسوتان شد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری، مدیر تیم فوتبال استقلال، با اشاره به شرایط این روزهای آبیپوشان و آغاز دور جدید تمرینات، فضای تیم را مثبت و رو به جلو توصیف کرد. او استقلال امسال را تیمی منسجم و پرانرژی دانست که با حضور بیش از ۱۲ بازیکن ملیپوش و هدایت ریکاردو ساپینتو، توانایی رقم زدن روزهای بزرگ را دارد.
طاهری با تأکید بر ضرورت آرامش در باشگاه گفت که تنها در فضایی بدون تنش میتوان ظرفیتهای بالای تیم را بالفعل کرد گفت:«حفظ آرامش و همدلی میان بازیکنان، کادر فنی و حتی مدیران سابق و هواداران، رمز دستیابی به موفقیتهای بزرگ است. با اتحاد کامل، میتوانیم فصلی متفاوت را رقم بزنیم.»
او همچنین خطاب به پیشکسوتان و مدیران پیشین باشگاه خواستار حمایت واقعی شد و بیان کرد: «هواداران دوست دارند ببینند کسانی که مدعی علاقه به استقلال هستند، در عمل هم کنار تیم باشند، نه فقط در حرف. مرور خاطرات گذشته دیگر دردی از استقلال دوا نمیکند. حالا زمان حمایت عملی و واقعی است.»
مدیر تیم استقلال با اشاره به نقش پررنگ هواداران افزود:«حمایت هواداران انرژی مضاعفی به تیم میدهد. مطمئن باشید بازیکنان و کادر فنی با تمام توان تلاش میکنند تا جواب این عشق و حمایت را با موفقیت بدهند.»
او درباره برنامههای آمادهسازی تیم نیز گفت:«استقلال از فردا برای برپایی اردوی آمادهسازی راهی کیش میشود تا با تمرینات فشرده و برنامهریزی دقیق، برای ادامه مسابقات در بهترین شرایط قرار بگیریم.»
طاهری در پایان بار دیگر بر اهمیت کنار گذاشتن حاشیهها تأکید کرد و گفت: «فصل پیشرو میتواند یکی از بهترین فصلهای استقلال باشد، به شرطی که همه ما در کنار هم بمانیم و با همبستگی واقعی، مسیر قهرمانی را هموار کنیم.»