جنوا 0 - یوونتوس 1 ؛ دوشان ولاهوویچ همچنان گل 3 امتیازی میزند

به گزارش ایلنا، رقابت‌های هفته دوم سری A ایتالیا با پیروزی خارج از خانه یوونتوس ادامه پیدا کرد. در این دیدار که از ساعت 20 امشب (یکشنبه) در خانه جنوا آغاز شد؛ بانوی پیر با نتیجه حداقلی یک بر صفر به پیروزی رسید.

دوشان ولاهوویچ، مهاجم مغضوب بیانکونری که خلاف میلش در لیست فروش باشگاه قرار دارد؛ در دقیقه 73 تک گل بازی را به ثمر رساند. او در بازی نخست فصل هم برای یووه گلزنی کرده بود.

در دیگر دیدار برگزار شده؛ فیورنتینا در خانه تورینو با تساوی بدون گل متوقف شد.

امشب دو بازی دیگر از ساعت 22:15 به شرح زیر برگزار خواهد شد:

اینتر - اودینزه

لاتزیو - هلاس‌ورونا

