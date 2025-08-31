خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته دوم بوندسلیگا آلمان

دورتموند 3 - یونیون برلین 0 ؛ پیروزی زنبورها در شب دبل گیراسی

دورتموند 3 - یونیون برلین 0 ؛ پیروزی زنبورها در شب دبل گیراسی
کد خبر : 1680572
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال دورتموند در دیداری خانگی به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال دورتموند در ادامه بازی‌های هفته دوم بوندس‌لیگا و از ساعت 19 امشب (یکشنبه) در دیداری خانگی میزبان یونیون‌ برلین در ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک بود وموفق شد میهمان خود را با نتیجه قاطع 3 بر صفر شکست دهد.

سرهو گیراسی در این بازی بریس (44 و 58) کرد و دیگر گل زنبورها نیز توسط  فلیکس انمچا (81) به ثمر رسید.

در دیگر بازی برگزار شده؛ ولفسبورگ و ماینتس به تساوی یک - یک رسیدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر