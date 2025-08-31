دورتموند 3 - یونیون برلین 0 ؛ پیروزی زنبورها در شب دبل گیراسی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال دورتموند در ادامه بازی‌های هفته دوم بوندس‌لیگا و از ساعت 19 امشب (یکشنبه) در دیداری خانگی میزبان یونیون‌ برلین در ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک بود وموفق شد میهمان خود را با نتیجه قاطع 3 بر صفر شکست دهد.

سرهو گیراسی در این بازی بریس (44 و 58) کرد و دیگر گل زنبورها نیز توسط فلیکس انمچا (81) به ثمر رسید.

در دیگر بازی برگزار شده؛ ولفسبورگ و ماینتس به تساوی یک - یک رسیدند.

