مهدی طارمی رسماً بازیکن المپیاکوس شد

مهدی طارمی، مهاجم فصل گذشته اینتر، با قراردادی به عنوان بازیکن جدید تیم المپیاکوس یونان معرفی شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه المپیاکوس یونان با انتشار ویدیویی خلاقانه و متفاوت، از پیوستن رسمی مهدی طارمی به جمع بازیکنان این تیم خبر داد. در این ویدیو، طارمی پاسخ تلفنی با نام «Olympiacos FC» را می‌دهد و با لبخند اعلام می‌کند: «بله، ما به توافق رسیدیم و بی‌صبرانه منتظرم.» این ویدیو به‌عنوان معرفی رسمی انتقال مهاجم ایرانی منتشر شد و مورد توجه رسانه‌های ورزشی اروپا قرار گرفت.

توافق میان المپیاکوس و باشگاه اینتر طی دو روز گذشته نهایی شده بود و طارمی با کسب اجازه از کادرفنی تیم ملی، اردوی ایران را ترک کرد تا برای عقد قرارداد راهی آتن شود. طبق گزارش رسانه‌های یونانی، مبلغ انتقال این بازیکن حدود ۲.۵ میلیون یورو بوده و دستمزد سالیانه او نیز در همین حدود تخمین زده شده است.

طارمی که طی پنج سال حضور در فوتبال پرتغال، عملکرد درخشانی از خود بر جای گذاشت و مجموعاً ۱۱۲ گل برای تیم‌های ریوآوه و پورتو به ثمر رساند، فصل گذشته با پیراهن اینتر سه بار موفق به گلزنی شد. او حالا پس از تجربه لیگ‌های قطر، پرتغال و ایتالیا، لیگ یونان را به‌عنوان سومین ایستگاه اروپایی خود انتخاب کرده است.

حضور بازیکنان ایرانی در فوتبال یونان سابقه طولانی دارد؛ پیش از طارمی، چهره‌هایی چون احسان حاج‌صفی، اشکان دژاگه و کریم انصاری‌فرد نیز در این کشور بازی کرده‌اند و انصاری‌فرد حتی سابقه پوشیدن پیراهن المپیاکوس را در کارنامه دارد. حالا طارمی با هدف درخشش دوباره در سطح باشگاهی، مسیر جدیدی را در یکی از پرطرفدارترین تیم‌های یونان آغاز کرده است.

