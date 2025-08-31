هفته سوم پرمیر لیگ
برایتون 2 - منچسترسیتی 1 ؛ کامبک دراماتیک شاگردان فابیان هارتسلر مقابل سیتیزن ها
تیم فوتبال منچسترسیتی بازی خارج از خانه را به برایتون باخت.
به گزارش ایلنا، در ادامه بازیهای هفته سوم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 16:30 امروز (یکشنبه) تیم فوتبال منچسترسیتی در خانه برایتون به میدان رفت و در حالی که ابتدا با یک گل پیش افتاد؛ در ادامه کامبک خورد با نتیجه 2 بر یک تن به شکست داد.
برای سیتی در این بازی ابتدا هالند در دقیقه 34 گلزنی کرد اما در ادامه برایتون میزبان در دقایق 67 و 89 گلزنی کرد و به شکلی دراماتیک به پیروزی رسید.
در بازی همزمان نیز ناتینگهام فارست در خانه میزبان وستهام بود و 3 بر صفر شکست خورد.
امشب دو دیدار دیگر به شرح زیر برگزار میشود:
لیورپول - آرسنال؛ ساعت 19
استونویلا - کریستال پالاس؛ ساعت 21:30