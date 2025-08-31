هاشمنژاد در سودای جام جهانی: توکل به خدا!
مهدی هاشمنژاد، ستاره جوان تیم ملی، از آمادهسازی تاکتیکی مقابل افغانستان تا چشمانداز حضور در جام جهانی گفت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران، در ادامه مسیر خود در رقابتهای تورنمنت کافا، فردا در دومین دیدار مرحله گروهی خود به مصاف هند میرود. آخرین تمرین تاکتیکی ملیپوشان برای این مصاف حساس نیز امروز در زمین تمرین استقلال تاجیکستان برگزار شد و بازیکنان آخرین نکات فنی را مرور کردند.
در حاشیه این تمرین، مهدی هاشمنژاد، ستاره جوان تیم ملی، با شور و هیجان از عملکرد تیم در بازی اول گفت: "به نظرم بازی خوبی را مقابل افغانستان انجام دادیم و تمام کارهای تاکتیکی مد نظر آقای قلعهنویی را به خوبی اجرا کردیم." او سپس با جدیت به بازی فردا اشاره کرد: "هند تیم خوبی است. ما آنها را کامل آنالیز کردهایم و حالا کاملاً برای این بازی آماده میشویم."
هاشمنژاد در پاسخ به سوالی درباره سطح کیفی تورنمنت کافا، نگاهی واقعبینانه داشت: "این دومین اردوی من با تیم ملی است. برای من شخصا این تورنمنت خیلی خوب است و به من کمک میکند تا با تیم هماهنگتر شوم و بتوانم موفقتر ظاهر شوم."
او در مورد لیست نهایی قلعهنویی برای جام جهانی، با تکیه بر ایمان و تلاش خود، گفت: "همیشه توکلم بر خدا بوده و از فصل گذشته هم به دنبال این بودم که در لیست نهایی تیم ملی برای جام جهانی باشم. به هر حال، لطف خدا و البته نگاه و اعتماد آقای امیر قلعهنویی بسیار مهم است تا بتوانم به این موفقیت برسم."
هاشمنژاد با اشاره به پیشرفت فوتبال در سطح جهانی، رقابتهای کافا را نیز محلی برای اثبات تواناییهای فوتبال ایران دانست: "فوتبال در کل دنیا پیشرفت زیادی کرده است. دیدید که ازبکستان در گروه دیگر مقابل عمان مساوی کرد و هند هم تیم سختکوشی است. اما قطعاً توانایی بازیکنان ایرانی خیلی بالاتر است."
هاشمنژاد در پایان، درباره حضورش در لیگ نخبگان و چگونگی ارتقای سطح خود، با غرور خاصی اشاره کرد: "من نماینده ایران هستم و امیدوارم بتوانم با تیم تراکتور هم به موفقیت برسم و سطح خودم را بالاتر ببرم."