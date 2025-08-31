خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض سایپا در لیگ یک: دو پنالتی ما سوخت!

اعتراض سایپا در لیگ یک: دو پنالتی ما سوخت!
کد خبر : 1680537
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه سایپا در پی اشتباهات داوری در مصاف با مس کرمان بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه  سایپا بعد از دیدار هفته اول لیگ آزادگان مقابل مس کرمان، با صدور بیانیه‌ای خواستار قضاوت های عادلانه در ادامه لیگ شد.

در متن این بیانیه آمده است:

باشگاه سایپا به عنوان یک باشگاه سازنده از بدو تاسیس با سابقه درخشان در تمامی ادوار لیگ فوتبال کشور، همیشه به عنوان یک باشگاه اخلاق مدار و پایبند به قانون، نسبت به ناملایمات و اشتباهات داوری اعتراض قانونی کرده و همواره از هیاهو و ایجاد حاشیه پرهیز کرده است. اما اشتباهات داوری در نادیده گرفته شدن ۲ پنالتی واضح در  همین هفته نخست، شرایط را برای تیم فوتبال این باشگاه دشوار خواهد کرد و این باشگاه ریشه دار قطعا اعتراض کتبی و رسمی به اشتباهات داوری را حق مسلم خود دانسته و بی شک در صورت تکرار، به خاطر حق و حقوق کارگران خدوم و زحمتکش گروه خودروسازی سایپا، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

گفتنی است دیدار تیم های سایپا و مس کرمان در هفته اول لیگ یک با تساوی بدون گل به پایان رسید. شاگردان رضا عنایتی در دومین هفته مسابقات باید با صنعت نفت در آبادان مسابقه دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر