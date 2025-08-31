اعتراض سایپا در لیگ یک: دو پنالتی ما سوخت!

به گزارش ایلنا، باشگاه سایپا بعد از دیدار هفته اول لیگ آزادگان مقابل مس کرمان، با صدور بیانیه‌ای خواستار قضاوت های عادلانه در ادامه لیگ شد.

در متن این بیانیه آمده است:

باشگاه سایپا به عنوان یک باشگاه سازنده از بدو تاسیس با سابقه درخشان در تمامی ادوار لیگ فوتبال کشور، همیشه به عنوان یک باشگاه اخلاق مدار و پایبند به قانون، نسبت به ناملایمات و اشتباهات داوری اعتراض قانونی کرده و همواره از هیاهو و ایجاد حاشیه پرهیز کرده است. اما اشتباهات داوری در نادیده گرفته شدن ۲ پنالتی واضح در همین هفته نخست، شرایط را برای تیم فوتبال این باشگاه دشوار خواهد کرد و این باشگاه ریشه دار قطعا اعتراض کتبی و رسمی به اشتباهات داوری را حق مسلم خود دانسته و بی شک در صورت تکرار، به خاطر حق و حقوق کارگران خدوم و زحمتکش گروه خودروسازی سایپا، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

گفتنی است دیدار تیم های سایپا و مس کرمان در هفته اول لیگ یک با تساوی بدون گل به پایان رسید. شاگردان رضا عنایتی در دومین هفته مسابقات باید با صنعت نفت در آبادان مسابقه دهد.

