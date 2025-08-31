رونمایی از ترکیب دو تیم لیورپول و آرسنال

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته سوم از رقابت های پرمیر لیگ از ساعت 19:00 امشب تیم های لیورپول و آرسنال با هم مصاف می دهند.

ترکیب لیورپول برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

آلیسون بکر، فن دایک، کوناته، کرکز، ویرتز، سوبوسلای، مک آلیستر، محمد صلاح، خاکپو، اکتیکه و گراونبرخ

ترکیب آرسنال برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

رایا، تیمبر، گابریل، کالافیوری، زوبیمندی، دکلان رایس، مرینو، مادوئکه، مارتینلی و گیوکرش

