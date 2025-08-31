خبرگزاری کار ایران
تجربه بازیکنان جوان با کافا بیشتر می‌شود؛

نعمتی: بازی سختی با افعانستان داشتیم

مدافع تیم ملی ایران گفت: حضور در تورنمنت هایی نظیر کافا باعث افزایش تجربه بازیکنان جوان می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی نعمتی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال در تاجیکستان اظهار داشت: بازی سختی داشتیم و فوتبال آنقدر نزدیک شده و همه همدیگر را آنالیز می کنند و بازی سختی را بردیم و فردا بازی با هند هم خیلی سخت است و امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم و دل مردم را شاد کنیم. 

وی در خصوص اینکه حضور در کافا چقدر به با تجربه تر شدن بازیکنان جوان تیم ملی کمک می کند گفت: قطعا خیلی کمک می کند به بازیکنانی که کمتر بازی می کنند مخصوصا خودم. باید بهترین عملکرد را داشته باشیم تا در تیم ملی ماندگار شویم و تکان صد درصدی خودمان را بگذاریم.

مدافع تیم ملی در مورد نتایج مسابقات گفت: همه بازی ها خیلی نزدیک شده و همه بازی ها سخت است در فوتبال اروپا هم این اتفاقات رخ می دهد چند شب پیش خود یونایتد غافلگیر شد. باید با تمرکز بالایی به میدان برویم در ذهن ما این هست که 4 بازی را با برد پشت سر بگذاریم.

انتهای پیام/
